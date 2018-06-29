Полевая олимпиада юных геологов соберет в Тюмени школьников из России и Казахстана

ТЮМЕНЬ, 29 июня. / ТАСС /. Команды школьников из регионов России и Казахстана примут участие в областной полевой олимпиаде юных геологов, которая впервые пройдет в Тюмени с 1 по 10 июля. Соревнования приурочены к 70-летию тюменской геологии, сообщили в пятницу в пресс-службе Сибирского научно-аналитического центра (СибНАЦ)

"С 1 по 10 июля в рамках празднования 70-летия тюменской геологии пройдет Тюменская областная открытая полевая олимпиада юных геологов, в ней примут участие команды из Тюмени, Томска, Новосибирска, Барнаула, Челябинска, Екатеринбурга, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), а также Казахстана. Юных геологов ждет насыщенная программа — это не только соревнования, но и экскурсии и мастер-классы", — говорится в сообщении. По словам организаторов, на геологическом форуме школьники будут проверять свои знания и навыки в минералогии, GPS-навигации и изучении горных пород.

"В 2015 году в Тюмени прошла X Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов, участие в которой приняли порядка 500 человек, включая иностранных гостей, а прошлым летом столица региона принимала международный молодежный форум «Геология объединяет». Традиция объединять в нашем городе школьников, заинтересованных минералогией, историей и практикой нефте— и газодобычи, не нарушится и в этом году, тем более, что есть достойный повод — 70-летие тюменской геологии", — пояснили ТАСС в пресс-службе.

Кроме того, юные геологи побывают на экскурсии в минералогическом музее СибНАЦ, в музее истории науки и техники Зауралья и на учебном полигоне Тюменского индустриального университета (ТИУ). «Согласно предварительной заявке, участие в олимпиаде примут 14 команд, две из них будут представлять на геологическом форуме Тюмень», — уточнили в пресс-службе.

2018 год — год 70-летия тюменской геологии. Тюменская нефтеразведочная экспедиция была создана в январе 1948 года. В 1953 году в селе Березове забил мощный газовый фонтан, а спустя сеть лет в селе Шаиме была получена первая нефть промышленного значения. Сейчас в регионе насчитывается более 900 открытых месторождений.