Ещё
Установить палатку, развести костер, сварить гречку. Юные геологи едут в Тюмень
Далее:
Читайте также:
Ещё

Установить палатку, развести костер, сварить гречку. Юные геологи едут в Тюмень 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Тюмени с 1 по 10 июля пройдет Тюменская областная открытая полевая олимпиада юных геологов.
В ней примут участие команды из Тюмени, Томска, Новосибирска, Барнаула, Челябинска, Екатеринбурга, Уватского района Тюменской области и Пуровского района ЯНАО, а также Казахстана. Согласно предварительной заявке, участие в олимпиаде примут 14 команд, — сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в СибНАЦе.
Олимпиада, организаторами которой выступают правительство Тюменской области и Сибирский научно-аналитический центр, пройдет на базе оздоровительно-образовательного центра санаторного типа «Энергетик». В воскресенье, 1 июля, в детский загородный центр заедут команды-участницы, а на следующий день, 2 июля, состоится открытие геологического форума. Участие в торжественной церемонии примут ветераны геологии, известные ученые, представители органов власти, депутаты.
Насыщенная соревновательная программа у юных геологов начнется 3 июля. На протяжении недели ребята будут проверять свои знания и навыки по минералогии, GPS-навигации, петрографии, шлиховому опробованию. Также им предстоит доказать, что они знают технику безопасности, умеют пользоваться компасом, читать геологическую карту. Одним из самых интересных пунктов соревновательной программы обещает быть дисциплина «Организация полевого лагеря»: юные геологи не только установят палатки и разведут костер, но и приготовят гречневую кашу, вкус которой оценят опытные рестораторы.
Юные геологи также встретятся с ветеранами отрасли, побывают на экскурсии по Тюмени, в минералогическом музее СибНАЦа, музее истории науки и техники Зауралья и на учебном полигоне ТИУ. Свободное время олимпийцы посвятят творческим конкурсам, различным мастер-классам, спортивным соревнованиям, интеллектуальным викторинам.
ИА Север-Пресс: последние новости
Проверено на себе. Нового Распутина и тайны его жизни можно открыть на его родине Бизнесменам Ямальского района возместят затраты на электроэнергию Проверено на себе. Дом, где случилась трагедия
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что будет, если съесть банку сгущенки за раз31
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу13
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Пугачева объяснила свой необычный вид5
Бортич разводится с тайным мужем3
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
06:02
Проверьте эти кулинарные хитрости
Еда
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Еда Здоровье
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Звёзды
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:50
Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение