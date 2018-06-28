Установить палатку, развести костер, сварить гречку. Юные геологи едут в Тюмень

В Тюмени с 1 по 10 июля пройдет Тюменская областная открытая полевая олимпиада юных геологов.

В ней примут участие команды из Тюмени, Томска, Новосибирска, Барнаула, Челябинска, Екатеринбурга, Уватского района Тюменской области и Пуровского района ЯНАО, а также Казахстана. Согласно предварительной заявке, участие в олимпиаде примут 14 команд, — сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в СибНАЦе.

Олимпиада, организаторами которой выступают правительство Тюменской области и Сибирский научно-аналитический центр, пройдет на базе оздоровительно-образовательного центра санаторного типа «Энергетик». В воскресенье, 1 июля, в детский загородный центр заедут команды-участницы, а на следующий день, 2 июля, состоится открытие геологического форума. Участие в торжественной церемонии примут ветераны геологии, известные ученые, представители органов власти, депутаты.

Насыщенная соревновательная программа у юных геологов начнется 3 июля. На протяжении недели ребята будут проверять свои знания и навыки по минералогии, GPS-навигации, петрографии, шлиховому опробованию. Также им предстоит доказать, что они знают технику безопасности, умеют пользоваться компасом, читать геологическую карту. Одним из самых интересных пунктов соревновательной программы обещает быть дисциплина «Организация полевого лагеря»: юные геологи не только установят палатки и разведут костер, но и приготовят гречневую кашу, вкус которой оценят опытные рестораторы.

Юные геологи также встретятся с ветеранами отрасли, побывают на экскурсии по Тюмени, в минералогическом музее СибНАЦа, музее истории науки и техники Зауралья и на учебном полигоне ТИУ. Свободное время олимпийцы посвятят творческим конкурсам, различным мастер-классам, спортивным соревнованиям, интеллектуальным викторинам.