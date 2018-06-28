Страны ЕС скрепя сердце приняли новую партию беженцев из Африки

Италия отказалась принимать всех 230 беженцев, которые приплыли на лодках из Африки. Государство в Южной Европе вместе с Мальтой, Люксембургом, Португалией, Ирландией, Бельгией, Нидерландами и Францией «раздедлили» мигрантов между собой, после того как страны ЕС заключили договоренность. Об этом сообщил сайт eg.ru.

Беженцы из Африки в течение недели дрейфовали на лодках, пока члены ЕС не решили вопрос. Из-за огромного наплыва мигрантов страны Евросоюза отказываются принимать новых нелегалов. Власти Мальты заявили, что это было лишь исключение, и в дальнейшем поблажек для беженцев с Черного континента больше не будет.