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Грабитель ударил девочку бутылкой по голове
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Грабитель ударил девочку бутылкой по голове 

АиФ Ставрополье 55 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Суд в Ставрополе вынес приговор мужчине, который ударил девочку бутылкой по голове, сообщила пресс-служба прокуратуры края.
По данным следствия, в мае прошлого года обвиняемый находился во дворе многоэтажного дома.
Увидев девочку со смартфоном в руках, он стал преследовать её с пустой бутылкой в руках.
Настигнув жертву, преступник попытался выхватить из её рук гаджет и ударил девочку бутылкой по голове.
Бутылка разбилась, а потерпевшая получила ушиб и резаную рану лица.
Суд приговорил обвиняемого к пяти годам колонии строгого режима.
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