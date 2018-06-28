Грабитель ударил девочку бутылкой по голове

Суд в Ставрополе вынес приговор мужчине, который ударил девочку бутылкой по голове, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

По данным следствия, в мае прошлого года обвиняемый находился во дворе многоэтажного дома.

Увидев девочку со смартфоном в руках, он стал преследовать её с пустой бутылкой в руках.

Настигнув жертву, преступник попытался выхватить из её рук гаджет и ударил девочку бутылкой по голове.

Бутылка разбилась, а потерпевшая получила ушиб и резаную рану лица.