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Дизайнер из Ярославля утонул на рыбалке в Карелии
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Дизайнер из Ярославля утонул на рыбалке в Карелии 

Карельские вести 43 минуты назад
Фото: Карельские вести
Мужчина выпал из лодки и не смог выбраться из воды из-за тяжелых сапог.
Ярославский дизайнер Сергей Воронов погиб во время рыбалки в Карелии. Об этом в соцсетях сообщили его друзья. Мужчина выпал из лодки и уже не смог выбраться из воды. Под воду мужчину утянули тяжелые сапоги, передает 76.ru. В Ярославле мужчина работал в сфере рекламы.
— Это был очень талантливый человек, претендующий на репутацию дизайнера № 1 в Ярославле. Он умел не только рисовать. Руки у него были ловкие, мастеровые. Он сам брошюровал рекламные талмуды, мастерил рекламные конструкции, сам монтировал их, порой, взбираясь на головокружительную верхотуру. Его энергия, профессионализм, талант всегда восхищали меня, — написал другу погибшего в фейсбуке.
В прошлом году он тоже ездил на рыбалку в Карелию. Ему очень нравились те места. Но нынешняя поездка оказалась последней. Сергея Воронова похоронили в прошедшую субботу, сообщает «ЯRnews».
По материалам: ptzgovorit.ru
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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