На кухне ставропольской шашлычной варили похлёбку для собак

Съёмочная группа телеканала «Пятница!» сняла в Ставрополе эпизод реалити-шоу «Инсайдеры», сообщили STAV.AIF.RU в PR-отделе телекомпании.

Телеведущие устроились на работу в ставропольский супермаркет, шашлычную и магазин на цветочном рынке, чтобы показать, как устроена внутренняя кухня этих заведений. Они узнали, что в шашлычной готовят еду для собак рядом с заказами гостей, на полках с продуктами бегают тараканы, а в цветочном бизнесе существуют некие кодовые слова, позволяющие получить товары лучшего качества. Эпизод с разоблачениями ставропольских предпринимателей «Пятница!» покажет 28 июня в 20:00.

Реалити-шоу «Инсайдеры» показывает зрителям, как работают российские торговые точки и кафе. По сюжету телепередачи, молодые парни и девушки нанимаются в различные заведения и без прикрас показывают изнанку сферы услуг.

Ранее в Ставрополе снимали эпизоды «Ревизорро» с Еленой Летучей и «Ревизолушки» с Ириной Ух. В обоих случаях съёмки не обошлись без скандала.