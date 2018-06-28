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3 знаменитые девушки, которые готовы отказаться от славы
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3 знаменитые девушки, которые готовы отказаться от славы 

Harper’s Bazaar 32 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Адель
Мы уже рассказывали о том, что певица страдает страхом сцены. А теперь оказывается, что ее тяготит собственная востребованность: «Понимаете, я просто хочу заниматься любимым делом. А вся эта шумиха меня только раздражает».
Майли Сайрус
Певица выдвигает спорную, но очень интересную теорию: «Я не хочу быть знаменитой. Я хочу, чтобы меня уважали. А популярный человек, как мне кажется, всегда это самое уважение нет-нет да и теряет».
Эмбер Херд
Уверяет, что на первом месте для нее кино. «Я даже в клубы не хожу и не развлекаюсь, — говорит Эмбер. — У меня есть моя профессия. На все остальное я не обращаю внимания».
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