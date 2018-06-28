Испортить ребенка книгой: почему программы внеклассного чтения превратились в мучение

Отгремели последние звонки, настали долгожданные каникулы. И потянулись в школу молодые пенсионеры, успевшие вовремя (до пенсионной реформы) выйти на заслуженный отдых. Между тем, если кто не знает, они продолжают интенсивно трудиться. Где? На ниве народного просвещения. Засев на все лето на даче со своими обожаемыми внуками, они получили ответственное поручение от собственных детей, с утра до ночи занятых добыванием хлеба насущного: проработать с внуками летние задания, которые для удобства родителей каждая школа выложила на сайте.

Вроде ничего особенного: обычная программа летнего чтения, где перечисляются произведения, которые будущие пятиклашки должны прочитать за каникулы, чтобы быть готовыми к их освоению на уроках литературы. Обычная-то она обычная, но вот незадача — современные дети, с младых ногтей приученные своими родителями к планшетам и прочим гаджетам, неохотно читают и все больше стремятся посвятить свой досуг компьютерным играм. Следовательно, задача усложняется и сводится к трем серьезным проблемам: пробудить вкус к чтению, научить видеть не только сюжет и фабулу произведения (для этого больше подходят комиксы), привить любовь к отечественной культуре. Все три задачи греют любящие сердца бабушек и дедушек, вызывают ностальгические воспоминания о полученном ими советском образовании, которое отличалось фундаментальностью, воспитанием на классических образцах и вызывало гордость за отечественную культуру.

Полные энтузиазма с искренним желанием наставить внуков на путь истинный, бабушки и дедушки взялись было за дело, но быстро зашли в тупик, что привело их к необходимости проконсультироваться со специалистом. Оказалось, что разговаривать с современным ребенком даже по поводу очевидных хрестоматийных произведений не так-то просто. Вот какой диалог привела одна из тех, кто пришел в школу за советом:

— Бабушка, а зачем Герасим утопил Муму?

— Он не мог ослушаться приказа помещицы.

— А почему нельзя было отпустить собаку, а помещице сказать, что приказ выполнен?

Интеллигентной бабушке такой детский вопрос в голову не приходил. Пускать в ход недюжинную хитрость, делать одно, говорить другое, думать третье — это уже из привычного арсенала новейшего времени. Кроме того, сам собой напрашивался вывод о рабской природе Герасима, что, сами понимаете, не патриотично. Помогаю бабушке найти более рациональный ответ. Собаки имеют привычку возвращаться на то место, где жили. Муму обязательно вернулась бы, и тогда обман раскрылся. У Герасима не было другого выхода. Что называется, выкрутились…

Но это еще цветочки, ягодки впереди. Программа для пятого класса составлена крайне эклектично. Ее патриотическая направленность и нацеленность на освоение детьми наших «духовных скреп» не вызывает сомнения. Беда в том, что она ни в малейшей степени не учитывает возрастные особенности детей. Произведения, в нее вошедшие, требуют практически построчного комментария. Таково глубокое философское стихотворение М. Ю. Лермонтова «Ветка Палестины»:

Скажи мне, ветка Палестины,

Где ты росла, где ты цвела,

Каких холмов, какой долины

Ты украшением была?

Вероятно, авторы программы уповают на то, что в четвертом классе все дети освоили основы православной культуры. Но как быть, коль скоро часть из них выбрала светскую этику? Тогда придется объяснять, кто такие «Солима бедные сыны»:

Молитву ль тихую читали

Иль пели песни старины,

Когда листы твои сплетали

Солима бедные сыны?

Допускаю, что сегодня легко загуглить любой непонятный термин, найдя его объяснение в Интернете. Но попробуйте разъяснить одиннадцатилетнему ребенку «дольний прах»:

Или в разлуке безотрадной

Она увяла, как и ты,

И дольний прах ложится жадно

На пожелтевшие листы…

Разумеется, в том же Интернете пытливая бабушка, овладевшая компьютером, найдет статью «Мир дольний — мир горний». Но даже если она сама, воспитанная в советской атеистической традиции, разберется в тексте, то едва ли найдет нужные слова объяснения, понятные ребенку. Тут требуется специальная педагогическая подготовка.

На фоне пустых, а на самом деле омерзительно спекулятивных политических дискуссий на тему, какому народу принадлежит Н. В. Гоголь (русскому или украинскому), в доказательство того, что Николай Васильевич — русский классик, в круг чтения одиннадцатилетних детей вводится «Заколдованное место». Текст в самом деле замечательный: сочный язык, тонкий юмор. Но ребенок спотыкается на каждом слове: чумак, баштан, цибули, курень… Снова бабушкам и дедушкам придется попотеть, занимаясь с внуками комментированным чтением.

С той же золотой полки русской классики в программу для пятиклашек попадает «Кавказский пленник» Л. Н. Толстого. Мы, профессионалы, с упорством, достойным лучшего применения, твердим о необходимости межпредметных связей. Здесь они грубо нарушены. Пятиклашки понятия не имеют о кавказской войне; а вне исторического контекста понять текст Толстого не представляется возможным. И вновь нашим бабушкам и дедушкам предстоит взять на себя функции популяризатора сложного, до сих пор по-разному воспринимаемого в Центральной России и на Кавказе периода отечественной истории. Не забудем о том, что в наших классах одновременно сидят и русские, и чеченцы, и татары, и многие другие. У них у всех свои бабушки и дедушки. Согласитесь: складывается деликатная, а если иметь мужество додумать до конца — опасная ситуация для сохранения единого образовательного пространства. «Сидит Жилин за татарином, покачивается, тычется лицом в вонючую татарскую спину». Да не было там никаких татар, просто тогда «татарами» называли кавказских мусульман. А теперь представьте, как этот замечательный толстовский текст будет восприниматься современными детьми и их родственниками в Казани.

Примеров нагромождения нелепостей, нестыковок, неучета возрастных особенностей детей в подборе текстов для учащихся предостаточно. Но так происходит всегда, когда образованию навязываются посторонние для него цели: геополитические, идеологические, религиозные.

Между тем мы все в России — вне зависимости от взглядов, убеждений, национальной и религиозной принадлежности — должны стремиться к тому, чтобы наши дети и внуки получили хорошее образование. Очевидно, что хорошее образование — это открытое образование. Что подтверждается всем ходом развития отечественной культуры. Древняя Русь во многом обязана своим развитием Византии. Русские иконописцы руководствовались византийскими канонами. В результате такого обучения миру были явлены шедевры Рублева и Дионисия, превосходящие исходные образцы. Подобная история повторилась в девятнадцатом веке, но уже в области литературы. Вобрав в себя опыт западной романистики, русская литература подарила мировой культуре Достоевского и Толстого.

А пока этого не произошло, бабушкам, дедушкам, а также свободным родителям предстоят сложные тренировки для овладения профессией домашнего тьютора. Так зачем же Герасим утопил Муму?

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