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Райан Гослинг и Ева Мендес готовятся стать родителями двойни
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Райан Гослинг и Ева Мендес готовятся стать родителями двойни 

Teleprogramma.pro 19 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
37-летний Райан Гослинг (Ryan Gosling) успешно строит карьеру актера. Не так давно вышел фильм «Ла-Ла Лент», где он сыграл главную роль. Последнее время возникали слухи, что у него напряженные отношения с супругой 44-летней Евой Мендес (Eva Mendes). Они вместе уже семь лет. В 2014 году актриса подарила своему избраннику дочь Эсмеральду, а позже еще одну малышку Амаду Ли. Однако с появлением детей она перестала сниматься в кино.
Похоже, что слухи о размолвках остались только слухами. На днях зарубежные СМИ сообщили, что Райан и Ева готовятся стать родителями в третий раз. Более того, они ждут двойню. Знакомый пары рассказал журналистам, что они долго не могли зачать ребенка и прибегли к ЭКО. Не с первого раза, но у актрисы получилось забеременеть. «Они на седьмом небе от счастья и очень рады, что у них родятся близнецы. Это чудо, которого они не ожидали», — рассказал осведомленный источник американскому изданию «ОК!».
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Отметим, что супруги стараются вести закрытый образ жизни и не делятся семейными фото в соцсетях. Поклонникам удается увидеть их детей только на снимках папарацци. Также Гослинг не часто выходит в свет со своей возлюбленной. Однако поклонники пары уверены, что они очень счастливы вместе. В апреле супруги приобрели новую виллу неподалеку от Лос-Анджелеса за 8 миллионов долларов. Там им будет просторно даже с четырьмя детьми.
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