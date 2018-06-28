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«Вы рисковые ребята!»: Джиган и Самойлова отправились на Никольскую улицу
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«Вы рисковые ребята!»: Джиган и Самойлова отправились на Никольскую улицу 

Eva.ru 16 минут назад
Фото: Eva.ru
Оксана Самойлова — не только мать троих замечательных дочерей, но и счастливая жена, которую супруг балует своим вниманием, даже несмотря на загруженный рабочий график. Влюбленные регулярно проводят время вместе, ходят на утренники детей и путешествуют по всему миру. Конечно, они не смогли отказать себе в совместной поездке в центр Москвы, где ежедневно можно лицезреть громкие ликования болельщиков чемпионата мира.
Оксана Самойлова призналась, что глядя на многочисленные фотоснимки в сети, не выдержала и вместе с мужем поехала на Никольскую улицу, где собираются представители разных народов, чтобы порадоваться проходящему сейчас чемпионату. Правда, красавица намекнула, что покоя им там не дали: конечно, такие известные личности могут остаться незамеченными разве что иностранными болельщиками. Да и интернет-пользователи удивились, как молодые люди осмелились отправиться в место массового скопления людей без охраны. Но, очевидно, все прошло благополучно, просто кого-то завалили просьбами сфотографироваться и дать автограф, что привычно любой звезде.
В сети поспешили поделиться своими впечатлениями о происходящем в столице. Многие также уже побывали в центре и насладились царящей там душевной атмосферой, заполонив весь интернет памятными фотографиями. Супругов попросили все же с осторожностью посещать такие места в силу своей популярности, а тем более с детьми. «Вам туда без охраны никак!' „Видимо, так сильно хотели там побывать! Там же такая толпа! Вы, конечно, рисковые ребята!“ „Ну ладно вам, такие же люди как и все…“ „Наверное все подбегали просили фото сделать… тяжело, когда такое количество народа и ты беззащитен.. это все таки не сцена, где есть охрана и можно уйти за кулисы“
Не для всех звездная пара является примером хороших родителей: некоторые сомневаются в методах воспитания детей и считают, что Оксана не умеет одевать девочек. Недавно Ариелу увидели в излишне вызывающем наряде и удивились, что мама умудрилась так по-взрослому одеть свою дочь.
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