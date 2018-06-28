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Дочь Майкла Джексона посвятила трогательный пост умершему дедушке
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Дочь Майкла Джексона посвятила трогательный пост умершему дедушке 

Letidor.ru 15 минут назад
Фото: Letidor.ru
Юная Пэрис призналась, что была счастлива провести с родственником его последние минуты.
Дочь покойного короля поп-музыки Майкла Джексона — Пэрис Джексон — опубликовала в личном блоге трогательный пост, посвященный своему покойному дедушке. Отец легендарного артиста, продюсер Джо Джексон, скончался на днях на 90-м году жизни, после длительной борьбы с раком.
Провести эти последние несколько минут с тобой было всем. Это была возможность рассказать тебе все, что мне нужно было сказать, прежде чем попрощаться. Это было таким благословением. Все, кто приходил к вам в гости, сталкивались с любовью, уважением и гордостью за вас. И я горжусь тобой, гордятся твои дети, внуки и правнуки, мы гордимся вашей силой и частью династии, на которую вы потратили свою осознанную часть. Ты первый настоящий Джексон. Легенда, с которой все началось.
Свою публикацию девушка сопроводила трогательным кадром, на котором держит за руку дедушку, а также несколькими архивными снимками с ним.
Публикация от Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson)
27 Июн 2018 в 4:51 PDT  Напомним, Пэрис-Майкл Кэтрин — дочь Майкла Джексона от брака с бывшей медсестрой Дебби Роу. Также у покойного короля поп-музыки имеется 19-летний сын Принс Майкл Джексон I от этого же союза и 14-летний сын Принс Майкл Джексон II от неизвестной суррогатной матери.
Фото: Instagram
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