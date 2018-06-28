Дочь Майкла Джексона посвятила трогательный пост умершему дедушке

Юная Пэрис призналась, что была счастлива провести с родственником его последние минуты.

Провести эти последние несколько минут с тобой было всем. Это была возможность рассказать тебе все, что мне нужно было сказать, прежде чем попрощаться. Это было таким благословением. Все, кто приходил к вам в гости, сталкивались с любовью, уважением и гордостью за вас. И я горжусь тобой, гордятся твои дети, внуки и правнуки, мы гордимся вашей силой и частью династии, на которую вы потратили свою осознанную часть. Ты первый настоящий Джексон. Легенда, с которой все началось.

Свою публикацию девушка сопроводила трогательным кадром, на котором держит за руку дедушку, а также несколькими архивными снимками с ним.

Публикация от Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson)

27 Июн 2018 в 4:51 PDT Напомним, Пэрис-Майкл Кэтрин — дочь Майкла Джексона от брака с бывшей медсестрой Дебби Роу. Также у покойного короля поп-музыки имеется 19-летний сын Принс Майкл Джексон I от этого же союза и 14-летний сын Принс Майкл Джексон II от неизвестной суррогатной матери.

Фото: Instagram

Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«В Контакте» и «Одноклассниках»!