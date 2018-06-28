Ещё
Вологодские производители мяса и овощей получат субсидии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вологодские производители мяса и овощей получат субсидии 

Вологда.рф 16 минут назад
Фото: Вологда.рф
На сегодняшний день 65% мясной продукции поставляют на Вологодчину из других регионов. На рынке овощей продукция вологжан занимает 50% объема. Для поддержки вологодских производителей региональные власти разработали программу субсидирования. Об этом сегодня рассказал на пресс-завтраке заместитель Губернатора Михаил Глазков.
В Вологодской области производством мяса занимаются совхоз «Красная Звезда» и «Шувалово», а также птицефабрика «Шекснинская». Предприятия в условиях конкуренции с компаниями других регионов обеспечивают поставку большого объема продукции на Вологодчину.
«На сегодняшний день затраты производить мясо в нашей области дороже на 40%, чем в регионах центральной России. Поэтому конкурировать нашим производителям очень сложно. Именно поэтому в 2018 году в Вологодской области разработана программа господдержки. Каждый килограмм мяса, произведенный нашими предприятиями, будет субсидироваться. Чтобы разработать госпрограмму, мы встретились с аграриями, также обсудили вопрос со всеми заинтересованными подразделениями Правительства», — прокомментировал ситуацию заместитель Губернатора Михаил Глазков.
Поддержку обещают и производителям овощей. На сегодняшний день только 50% продукции поставляют в магазины региона вологодские предприятия, остальное привозят из других областей. Поможет увеличить вклад местных производителей новый овощной комбинат в Череповце. Сейчас смонтированы основные коммуникации здания. К началу следующего года ожидается открытие комбината.
Отметим, что молочной продукции в нашем регионе производят в два раза больше, чем потребляют вологжане. В прошлом году молочные предприятия выпустили 510 тысяч тонн молока. Из них 200 тонн отправили в другие регионы.
Одним из ведущих предприятий области по производству молочной продукции является Вологодский учебно-опытный завод имени Верещагина. Здесь только за одни сутки проходит 180 тонн сырого молока. А вся произведенная продукция является брендом региона, она хорошо известна по всей стране.
Полностью обеспечивает себя регион и по другим видам продукции, таким как картофель, яйца.
Вологда.рф: последние новости
Коллекции филателистов России пополнятся марками с изображением Вологды Символы инь-ян «нарисовали» цветочные дизайнеры в центре Вологды Закон не писан: пять бутылок алкоголя продали активистам «Народного контроля» в День молодежи в Вологде
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что будет, если съесть банку сгущенки за раз31
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу13
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Пугачева объяснила свой необычный вид4
Бортич разводится с тайным мужем3
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
06:02
Проверьте эти кулинарные хитрости
Еда
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:56
Как вам лгут этикетки продуктов
Еда Здоровье
10:01
Бодибилдерши, которые превратились во фриков
Звёзды Здоровье
04:06
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Звёзды
06:45
Родители, превратившие детей в монстров ради славы
Дети
00:50
Андрей Гайдулян рассекретил свою новую девушку
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение