Вологодские производители мяса и овощей получат субсидии

На сегодняшний день 65% мясной продукции поставляют на Вологодчину из других регионов. На рынке овощей продукция вологжан занимает 50% объема. Для поддержки вологодских производителей региональные власти разработали программу субсидирования. Об этом сегодня рассказал на пресс-завтраке заместитель Губернатора Михаил Глазков.

В Вологодской области производством мяса занимаются совхоз «Красная Звезда» и «Шувалово», а также птицефабрика «Шекснинская». Предприятия в условиях конкуренции с компаниями других регионов обеспечивают поставку большого объема продукции на Вологодчину.

«На сегодняшний день затраты производить мясо в нашей области дороже на 40%, чем в регионах центральной России. Поэтому конкурировать нашим производителям очень сложно. Именно поэтому в 2018 году в Вологодской области разработана программа господдержки. Каждый килограмм мяса, произведенный нашими предприятиями, будет субсидироваться. Чтобы разработать госпрограмму, мы встретились с аграриями, также обсудили вопрос со всеми заинтересованными подразделениями Правительства», — прокомментировал ситуацию заместитель Губернатора Михаил Глазков.

Поддержку обещают и производителям овощей. На сегодняшний день только 50% продукции поставляют в магазины региона вологодские предприятия, остальное привозят из других областей. Поможет увеличить вклад местных производителей новый овощной комбинат в Череповце. Сейчас смонтированы основные коммуникации здания. К началу следующего года ожидается открытие комбината.

Отметим, что молочной продукции в нашем регионе производят в два раза больше, чем потребляют вологжане. В прошлом году молочные предприятия выпустили 510 тысяч тонн молока. Из них 200 тонн отправили в другие регионы.

Одним из ведущих предприятий области по производству молочной продукции является Вологодский учебно-опытный завод имени Верещагина. Здесь только за одни сутки проходит 180 тонн сырого молока. А вся произведенная продукция является брендом региона, она хорошо известна по всей стране.

Полностью обеспечивает себя регион и по другим видам продукции, таким как картофель, яйца.