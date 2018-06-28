Ангел спросил у Бога, есть ли у женщин какие-то недостатки. Его ответ является поистине удивительным!

Когда Бог создавал женщину, он работал очень долго и упорно.

Когда к нему пришел ангел, он спросил его: «Зачем тратить столько времени на нее?»

Господь ответил: «Вы видели все возможности, которые я должен вложить в нее?

Она должна уметь справиться с любой ситуацией.

Она должна быть в состоянии обнять нескольких детей одновременно.

Обнять, и своими объятиями исцелить любую рану — от ушиба колена до разбитого сердца.

И она должна делать все это только двумя руками»

Ангел был поражен: «Всего лишь две руки — это невозможно! И это стандартная модель?»

Ангел подошел ближе и прикоснулся к женщине: «Но вы сделали ее такой нежной, Господи».

«Она очень нежная», — сказал Господь, — «но я сделал ее сильной. Вы не можете представить, что она может выдержать и преодолеть.»

«А она сможет думать?», — спросил ангел…

Господь ответил: «Не просто думать, она может рассуждать и вести переговоры.»

Ангел коснулся ее щеки: «Господь, похоже это создание протекает! Вы взвалили слишком много тягот на нее»

«Она не протекает…это слезы», — исправил Господь ангела…

«Что это?», — спросил ангел

Господь сказал: «Слезы — это ее способ выражения горя, сомнений, любви, одиночества, страдания и гордости…»

Это произвело большое впечатление на ангела: «Господь, Вы гений. Вы продумали каждую мелочь.»

«Женщина — это действительно дивное создание», — сказал Господь, — «Действительно, дивное. У нее есть сила, которая изумляет мужчину. Она может справиться с любой бедой и нести тяжелое бремя. Она умеет хранить счастье и любовь. Она улыбается, когда ей хочется кричать от боли. Она поет, когда ей хочется плакать и плачет, когда счастлива и смеется, когда боится.

Она борется за то, что она верит. Ее любовь безусловна. Ее сердце разбивается в дребезги, когда ближайший родственник или друг умирает, но она находит силы, чтобы жить дальше…»

Ангел спросил: «Она — совершенное существо?»

Господь ответил: «Нет. У нее есть только один недостаток — она часто забывает, чего она стоит». А она так заслуживает уважения! Особенно от мужчин, потому что женщина так много делает для них:

меняет свое имя;

оставляет свой дом;

оставляет свою семью;

идет вместе с мужчиной;

строит дом вместе с ним;

дарит ему детей;

беременность меняет ее тело;

она толстеет;

терпит невыносимую боль при рождении ребенка;

своим детям она дает его имя…

Кроме того, каждый день она готовит, убирает дом, заботиться о родителях, воспитывает детей, зарабатывает, дает советы мужчине, сохраняет и поддерживает отношения в семье, и многое другое… порой ценой собственного здоровья, хобби и красоты.»

Так, что дорогие мужчины, цените женщин в своей жизни, поскольку это не легко быть женщиной. Быть женщиной — бесценно! Поделитесь этой записью с каждой знакомой женщиной, чтобы заставить ее гордиться собой.

Потому что ЖЕНЩИНА:

ПРЕКРАСНАЯ МАТЬ.

ВЫДАЮЩИЙСЯ ДРУГ.

ЧУДЕСНАЯ ДОЧЬ.

ОБОЖАЕМАЯ СЕСТРА.

ПРЕКРАСНЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ МУЖЧИНЫ ОТ БОГА.

Я УВАЖАЮ ЖЕНЩИН!