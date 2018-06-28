СМИ: Брэд Питт довел Джоли до полного истощения — фото

Новый образ звезды «Малефисенты» и бывшей жены Брэда Питта не на шутку взволновал поклонников. Джоли пришла на службу по случаю вручения английского ордена Бани в белом облегающем платье, которое выдавало ее нездоровую худобу.

Как пишет Daily Mail , до такого состояния актрису довел тяжелый рабочий график и постоянный стресс из-за судебных разбирательств с Питтом.

Королева Елизавета II еще в 2014 году почетным титулом кавалерственной дамы за занятие благотворительностью. С тех пор Джоли посещает практически все службы и приемы.

Однако Брэд Питт убежден, что его бывшая супруга делает это вовсе не из добрых убеждений. По его мнению, благотворительность Анджелины — «лицемерие и работа на публику».

Ранее Пятый канал сообщал о том, американский суд поддержал Брэда Питта в споре с Анджелиной Джоли из-за детей. Теперь актер будет гораздо больше времени проводить с наследниками.