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СМИ: Брэд Питт довел Джоли до полного истощения — фото
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СМИ: Брэд Питт довел Джоли до полного истощения — фото 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Новый образ звезды «Малефисенты» и бывшей жены Брэда Питта не на шутку взволновал поклонников. Джоли пришла на службу по случаю вручения английского ордена Бани в белом облегающем платье, которое выдавало ее нездоровую худобу.
Как пишет Daily Mail, до такого состояния актрису довел тяжелый рабочий график и постоянный стресс из-за судебных разбирательств с Питтом.
Королева Елизавета II еще в 2014 году почетным титулом кавалерственной дамы за занятие благотворительностью. С тех пор Джоли посещает практически все службы и приемы.
Однако Брэд Питт убежден, что его бывшая супруга делает это вовсе не из добрых убеждений. По его мнению, благотворительность Анджелины — «лицемерие и работа на публику».
Ранее Пятый канал сообщал о том, американский суд поддержал Брэда Питта в споре с Анджелиной Джоли из-за детей. Теперь актер будет гораздо больше времени проводить с наследниками.
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