Калининградскому Центру медицинской профилактики и реабилитации исполнилось 70 лет

Центр медицинской профилактики и реабилитации отмечает 70-летие. В медицинскую организацию на обследования приходят юные спортсмены, здесь же лечат и маленьких пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В центре медпрофилактики к приёму юных спортсменов подходят основательно. Зайти в кабинет, чтобы просто поставить галочку в «бегунок» не получится — здесь врачи обследуют пациентов от ног до самых ушей, меряют давление, а ещё и поприседать попросят.

Две подруги Соня и Кристина вместе пришли в центр медпрофилактики на углублённое обследование. Девочки занимаются большим теннисом. На игровом поле они соперницы, однако, для настоящей дружбы это не помеха, признаются спортсменки.

Соня Лосякова и Кристина Михайлова, жители Калининграда:

— Я сначала была в старшей группе, потом перешла в младшую. А потом мы с ней подружились, и так мы дружим навсегда! Я хочу быть похожа на Марию Шарапову , потому что у меня ракетка как у Марии Шараповой!

— Я хочу быть похожей на Серену Вильямс, потому что она очень суперская!

В медицинском центре также лечат маленьких пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Здесь же занимаются реабилитацией детей и подростков. Всё бесплатно.

— Проводит реабилитацию третьего этапа это амбулаторный этап, сюда приходят дети после тяжёлых компрессионных переломов, после спортивной травмы, и мы очень гордимся тем, что у нас есть такой центр. Самое главное его делают люди, здесь высочайшего качества специалисты.

В этом году Центр медпрофилактики стал участником пилотного проекта по формированию здорового образа жизни. Уже в июле специалисты начнут проводить мониторинг среди жителей региона. Это важное исследование оно позволит выявить, что именно провоцирует опасные болезни.

Сослан Дадьянов, главный врач Центра медицинской профилактики и реабилитации:

— Это исследование проводится в России впервые, Калининград вошёл в первую волну. Результатом его станет выявление распространённости таких факторов, как курение, злоупотребление алкоголем, информация населению о профилактических программах, правильном питании и должном уровне физической активности.

В медучреждении работают 140 специалистов. Из них 35 врачей. Медики трудятся не только в Калининграде. На этой мобильной станции они выезжают в область.

А уже осенью у Центра медпрофилактики появится новый мобильный комплекс «Передвижная поликлиника». Там будет цифровой маммограф и аппарат УЗИ. Жителей даже самых отдалённых уголков области прямо в машине смогут принимать узкие специалисты ЛОР, офтальмолог, гинеколог и другие. Средства на мобильный комплекс выделены из президентского резервного фонда.