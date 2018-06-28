Стресс-тест: проверьте, как вы справляетесь со стрессовой ситуацией

Каждый из нас подвергается стрессу ежедневно. Кто-то — в большей степени, кто-то — в меньшей. И вот никуда от этих испытаний судьбы не деться. Это как проверка характера на прочность. А хотите узнать, как вы реагируете на стресс?

Тест «Зеркало и дом»

Изучить уровень стрессогенности, то есть вашей психологической возможности справляться со стрессовой ситуацией.

Вам понадобятся:

большой листок бумаги (А4); на бумаге карандашом надо нарисовать дом, как на рисунке

карандаш и ручка

зеркало размером не меньше вашего рисунка

Задание

Поставьте зеркало перед рисунком. А теперь поверх карандашного рисунка проведите такие же линии ручкой, глядя только в зеркало. На сам рисунок смотреть нельзя. Время выполнения задания не ограничено.

Тест следует проводить не чаще одного раза в полгода, иначе повышается вероятность искажения результатов.

Анализ результатов

Вы прошли тест до конца, выполняли задание спокойно и уверенно, не останавливали его выполнение. Ошибок, помарок на рисунке нет. Отличная устойчивость к стрессу! Так держать!

Вы прошли тест до конца, выполняли задание спокойно и уверенно. В рисунке есть ошибки, помарки. Были заминки при прохождении «лабиринта». Низкая стрессогенность и хорошая устойчивость к стрессу.

Задание выполнено до конца, но есть множество ошибок, помарок. При выполнении задания вы реагировали эмоционально, у вас наблюдались вегетативные реакции (например, потливость, покраснение лица, мурашки, пульсирование в голове, учащенное сердцебиение). Средняя стрессогенность и средняя устойчивость к стрессу.

Тест проходил с большим напряжением, с эмоциональными и вегетативными реакциями. В рисунке много ошибок и помарок. Высокая стрессогенность и низкая устойчивость к стрессу.

Тест вами не пройден. Вы отказались выполнять задание, бросив его на полпути. Сильное состояние стресса. Даже простые задания выводят вас из состояния покоя.

Тест «Обрыв»

Изучить ваши действия в критической ситуации.

Задание

На картинке нарисован человек и обрыв. Спасите человека, не дайте ему упасть. Дорисуйте то, что считаете нужным.

Анализ результатов

Скажите, а что происходит на картинке? Главный герой прыгает или падает?

Если главный герой, по-вашему, добровольно прыгнул с обрыва, это свидетельствует о вашей решительности, настойчивости, обычно у вас много сил для решения той или иной задачи. Если у вас не очень много времени, вы предпочитаете действовать, а не размышлять.

Если же вам показалось, что человек падает, это означает, что вы терпеливы и притом нерешительны. Вы предпочитаете уклоняться от активных действий или ждете, что все проблемы рассосутся сами собой.

Что вы дорисовали человеку в качестве средства спасения жизни?

Натянутое одеяло, батут, высокую мягкую траву, ветки деревьев свидетельствуют о вашей дальновидности и благоразумности. Вы почти не попадаете в критические ситуации, поскольку в уме заранее просчитываете все варианты и этапы развития ситуации. Даже если вы что-то упустите, в вашей голове всегда найдется выход из сложившейся ситуации.

Если вы преобразовали обрыв в холм, тем самым приостановили падение человека, это говорит о вашем высоком уровне лидерства. Вы способны управлять группами и вести людей за собой. В критической ситуации вы обычно особо не теряетесь и делаете все, чтобы превратить негатив в позитив.

Если внизу вы нарисовали человека с вытянутыми руками, готового поймать падающего, это свидетельствует о вашей неосмотрительности и крайней доверчивости. В критической ситуации вы готовы довериться любому, кто окажется рядом. Вы не умеете самостоятельно выбираться из проблем и всегда ищете помощника. Но поскольку вы очень доверчивы, вас часто предают и подводят.

Если вы подрисовали человеку парашют, крылья, канат и оборудование для банджи-джампинга или зиплайна, это свидетельствует о вашем остром уме и способности находить отличные выходы из сложного положения.

Если под человеком вы изобразили водоем (море, озеро, реку), это свидетельствует о вашем предпочтении «плыть по течению». Часто случается такое, что вы своими силами доводите ситуацию до критической и не предпринимаете ничего, чтобы ее разрулить. У вас опускаются руки тогда, когда надо действовать и «ковать железо, пока горячо».

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