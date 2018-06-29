Дуэйн Джонсон показал фирменные наушники JBL Project Rock

Всем известный актер и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон анонсировал фирменные наушники Project Rock, разработанные в партнерстве с JBL. Это беспроводная гарнитура с защитой от пота, так что ее запросто можно использовать во время занятия спортом.

От JBL в Project Rock есть очень качественный звук и заодно интересный дизайн, а компания Under Armor поделилась фирменными способами защиты от попадания влаги. Наушники поставляются в комплекте с плейлистом в Spotify, подобранным лично Дуэйном Джонсоном. В Project Rock применяется материал SuperVent, то есть накладки из него мало того, что не скользят на ушных раковинах, так их еще и стирать можно, правда, только вручную.