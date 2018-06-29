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Дуэйн «Скала» Джонсон, Under Armour и JBL вместе сделали наушники
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Дуэйн «Скала» Джонсон, Under Armour и JBL вместе сделали наушники 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
Стоит тщательно подходить к выбору наушников, если они должны проигрывать музыку во время тренировок. На нашем сайте мы часто рассказываем обо всем, что связано с хорошим звуком, но к наушникам для тренировок совершенно другие требования. Они должны хорошо сидеть и не бояться пота. А это значит, что испытать их должен Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала».
Актер Дуэйн Джонсон много времени проводит в тренажерном зале и всячески поощряет подобную активность. Он выпустил приложение-будильник, мотивируя всех вставать и заниматься тренировками, а теперь и специальные наушники.
Конечно, Дуэйн Джонсон не разрабатывал наушники. Их создали Under Armour совместно с JBL, а популярный актер участвовал в их тестировании. Модель называется UA Sport Wireless Train Project Rock. Она два года находилась в разработке для того, чтобы быть способной выдерживать интенсивные тренировки.
Дуэйн Джонсон признался, что предпочитает накладные наушники. При этом, ни одна компания не смогла сделать наушники, которые подходили бы для его тренировок. По этой причине он решил сделать их сам.
Идея проста. Наушники должны плотно сидеть, не спадать, быть полностью беспроводными, легкими и не бояться влаги и пота. Еще будет здорово, если процесс их чистки будет не слишком трудоемким.
В итоге получились достаточно компактные наушники, которые ничего не бояться и хорошо сидят. На них есть кнопки, и они большие, чтобы не возникало трудностей с управлением во время тренировок.
Отличительной особенностью Project Rock является кнопка в виде быка. После нажатия на нее музыка прислушается давая возможность услышать собеседника. На нее следует нажимать, если кто-то обратился к вам.
Наушники могут работать 16 часов от одного заряда. За пять минут они могут зарядиться на еще один час работы. В комплекте к ним идет чехол, и он входит в стоимость. А стоят наушники 250 долларов. Они поступают в продажу уже на этой неделе.
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