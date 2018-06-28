Последние герои: что стало с участниками первых русских реалити-шоу

В начале нулевых на российском телевидении появился новый формат — реалити-шоу. Регулярно миллионы телезрителей бросали все дела ради нового выпуска «За стеклом» или «Последнего героя». Что стало со звездами телеэкран, которые строили любовь на камеру, пытались получить место в крупной компании или выиграть денежный приз?

Марго Семенякина, «За стеклом»

«За стеклом» — первое реалити-шоу на российском телевидении. Оно стало аналогом американского «Большого брата», бившего рейтинги популярности.

Шестеро молодых людей жили в доме со стеклянными стенами под прицелами телекамер. Шоу вызвало большой резонанс — многие считали его слишком откровенным. Но при этом оно собирало у экранов более 40% зрителей нашей страны. Некоторые из них даже «жили» у стен гостиницы «Россия», где проходили съемки.

Марго Семенякина стала одной из самых ярких участниц, запомнившейся зрителю бурным романом с Максимом Касымовым. После проекта пара поженилась, и у ребят родился сын. Увы, но вскоре они рассталась. Марго пробовала себя в роли актрисы, но карьера не задалась.

Несколько лет назад она открыла детскую фольклорную этно-студию студию и встретила новую любовь. В одном из интервью девушка призналась: после «За стеклом» ей было сложно найти работу — из-за пострадавшей репутации Марго везде отказывали.

Кто не помнит длинноволосую брюнетку с прямой челкой, из рекламы Pantene? В возрасте 27 Инна не только начала карьеру модели, но и решилась на участие в реалити. Она не стала победительницей «Последнего героя», но приобрела бесконечную любовь публики за силу духа, смелость и характер.

После проекта Гомес поступила в Московскую академию искусств на факультет психологии и стала сниматься в кино. В 2002 Инна родила дочь Машу. После небольшого перерыва снова вернулась к работе.

Сейчас Инне 48 лет. Она не ходит на светские мероприятия, игнорирует Instagram и ведет достаточно закрытый образ жизни. Выглядит, кстати, потрясающе.

Ксения Кахнович, «Ты — супермодель»

Ты— супермодель — реалити-шоу, выходившее на телеканале СТС с 2004 по 2007 год. Ведущим первых двух сезонов был Федор Бондарчук . В рамках проекта девушки со всех уголков России боролись за контракт с модельным агентством Next на $250 000.

В 2014 девушка вышла замуж за финского фотографа. Она много путешествует, снимается для каталогов и наслаждается жизнью.

Ольга Николаевна (Солнце), «Дом-2»

На экране девушка появилась в первом составе шоу. И моментально завоевала зрительскую любовь. Скандалиста и бунтарка славилась крутым нравом и обостренным чувством справедливости. На проекте она пробыла 1 460 дней, но отношения так и не построила.

В 2006 девушка завоевала титул «Королева Дом-2», выиграла автомобиль, а в 2008 по итогам зрительского голосования — квартиру в Москве. После ухода девушка занялась музыкой. Она пишет песни, попадающие в ротацию на радио и телевидение, гастролирует как диджей, выступая в клубах.

В прошлом году стали ходить слухи о романе Ольги с молодым маркетологом по имени Никита. Как сейчас у них складываются отношения — неизвестно, но до отделения ЗАГСа пара пока не дошла.

Анастасия Ягайлова, «Большой брат»

Российская версия популярного реалити-шоу появилась на телеканале ТНТ в 2005 году. 16 участников заперли в доме без окон. Регулярно они получали задания от Большого Брата, а зрители могли наблюдать за участниками по телевизору, в интернете и даже звонить им. Ведущей первого сезона была Ингеборга Дапкунайте . Победительницей же стала эффектная Анастасия Ягайлова.

Миловидная брюнетка с мишкой в руках манипулировала участниками, как опытный психолог. Она даже симулировала беременность, чтобы поднять свой рейтинг.

Несколько лет спустя Настя пришла на другое реалити-шоу — «Дом-2», в надежде найти свою вторую половину. Увы, но сделать этого не удалось.

Долгое время о девушке ничего не было слышно. А спустя десять лет она стала гостьей программы о звездах реалити-шоу, где рассказала о своей жизни сегодня. Настя родила двоих детей и счастлива в браке. Девушка не ведет публичную жизнь и с удовольствием занимается домашним хозяйством.

Карина Сабирзянова, «Голод»

Шоу выходило на телеканале ТНТ. Участники жили в комфортабельном доме в Германии, где у них было все, кроме еды и денег. Цель — добыть пищу, прокормить себя и (по желанию) своих «друзей по несчастью». В крайнем случае еду можно было заказать домой (решение принималось коллективно). Но с каждым таким приемом пищи размер главного приза уменьшался.

Карина Сабирзянова была одной из красивейших участниц шоу — за ней пытались ухаживать практически все мальчики. На проекте у нее начали завязываться отношения с Александром Константиновым . Но неожиданно в Берлин прилетел ее бывший парень с кольцом и предложением руки и сердца. Девушка ответила согласием — по возвращении в Казань была сыграна пышная свадьба. Через несколько лет пара рассталась. А Карина снова вернулась к Александру, ставшему победителем реалити (да, так бывает). В 2013 у пары родилась двойня, воспитание которой она сейчас и занимается.

Диана Макеева, «Каникулы в Мексике»

Это шоу — более позднее «творение» сценаристов, увидевшее свет в 2012. Молодых людей поселили на комфортабельной вилле в Мексике, где они строили отношения и боролись за денежный приз.

Диана Макеева — одна из самых скандальных участниц. Практически с первых дней она обзавелась армией антифанатов и хейтеров, с упоением обсуждающих ее в социальных сетях. Диана сразу дала понять: она пришла побеждать, и не важно, какой ценой. Девушка плела интриги, строила заговоры и дралась не хуже парней из «Бригады». Диане удалось осуществить свой план: вместе с Романом Никитиным она выиграла шоу, забрав миллион рублей.