Елена Ксенофонтова борется с бывшим мужем: актриса рассказала об изменах экс-супруга

Летом прошлого года звезда сериалов «Кухня», «Отель Элеон» и других Елена Ксенофонтова выиграла суд по опеке над дочерью Софьей. Напомним, что после скандального расставания бывший гражданский муж актрисы Александр Рыжих хотел забрать у нее ребенка, но, к счастью, представители закона остались на стороне матери девочки. Правда, на этом разбирательства Ксенофонтовой с экс-избранником не закончились. Теперь бывшие возлюбленные воюют из-за квартиры в центре Москвы. Дело в том, что будучи в отношениях с Еленой, Рыжих подарил ей квартиру. Уже после расставания Ксенофонтова решила продать недвижимость, дабы не вспоминать о болезненном прошлом. На данный момент Александр претендует на новое жилье актрисы. По закону, если дарящий доказал факт телесных повреждений со стороны одариваемого, то он вполне может получить желаемое.

Елена Ксенофонтова была восемь лет счастлива с мужем Александром/Фото: кадр из передачи

В студии программы «Пусть говорят» Елена рассказала, что вложила приличную сумму в то, чтобы облагородить так называемую подаренную квартиру, поэтому все то, что происходило потом, стало для нее шоком. «Он хочет отозвать дарственную на квартиру, которой сейчас нет. Он предусмотрел компенсацию на несколько миллионов рублей», — рассказала Ксенофонтова. Актриса также уличила супруга в изменах, пояснив, что узнала о предательстве случайно.

"Последний год он ездил на моей машине, свою продал. И тут приходят штрафы на 50 тысяч. Я оплатила. Но на фотографиях с нарушениями попались кадры, на которых в 6-7 утра Александр ехал за рулем с блондинкой, а его рука лежала на ее коленях», — резюмировала знаменитость.

Елена Ксенофонтова дала интервью Дмитрию Борисову и программе «Пусть говорят»/Фото: кадр из передачи

Александр Рыжих также дал комментарий редакторам программы, однако вины своей не признал. Мужчина уверяет, что ни он сам, как и никто другой, не видел компроментирующих фотографий. Кроме того, Рыжих считает, что Ксенофонтова настраивает против него дочь Софью.

«Когда ребенок болеет, Елена Юрьевна меня не подпускает к нему. А так я забираю детей «через забор». Она покупает что-то ребенку отдельно, я — отдельно», — высказал Александр свою точку зрения. Как выяснилось, супругам предлагали разойтись мирно, однако актриса признавать свою вину в том, что избивала мужа, отказалась, а значит судебный процесс продолжится. Впрочем, Ксенофонтова уверяет, что не будет лишать дочь отца ни при каких условиях.

Елена Ксенофонтова с дочерью Софьей/Фото: Instagram