Елена Ксенофонтова рассказала о травле со стороны неверного экс-супруга

Популярная актриса театра и кино Елена Ксенофонтова накануне сделала сенсационное признание о причинах разлада со своим гражданским мужем Александром Рыжих . По словам артистки, он часто пользовался ее автомобилем, а штрафы оплачивать приходилось ей. На стоп-кадре с камеры ГИБДД однажды она увидела, как ее супруг ехал с блондинкой, при этом рука мужчины лежала на коленях незнакомки.

Якобы в отместку за скандал бывший десантник обвинил актрису в побоях и потребовал раздела имущества. Тяжбы длятся уже второй год, но профессиональный юрист Рыжих хорошо знает свое дело и не намерен сдаваться. Ксенофонтова утверждает, что он развлекается таким образом и даже настраивает против нее дочь Соню. Об этом она рассказала изданию Starhit.

Ранее Пятый канал рассказывал, как муж звезды шоу «Голос» попытался похитить ее ребенка с синдромом Дауна.