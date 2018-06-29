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Елена Ксенофонтова рассказала о травле со стороны неверного экс-супруга
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Елена Ксенофонтова рассказала о травле со стороны неверного экс-супруга 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Популярная актриса театра и кино Елена Ксенофонтова накануне сделала сенсационное признание о причинах разлада со своим гражданским мужем Александром Рыжих. По словам артистки, он часто пользовался ее автомобилем, а штрафы оплачивать приходилось ей. На стоп-кадре с камеры ГИБДД однажды она увидела, как ее супруг ехал с блондинкой, при этом рука мужчины лежала на коленях незнакомки.
Якобы в отместку за скандал бывший десантник обвинил актрису в побоях и потребовал раздела имущества. Тяжбы длятся уже второй год, но профессиональный юрист Рыжих хорошо знает свое дело и не намерен сдаваться. Ксенофонтова утверждает, что он развлекается таким образом и даже настраивает против нее дочь Соню. Об этом она рассказала изданию Starhit.
Ранее Пятый канал рассказывал, как муж звезды шоу «Голос» попытался похитить ее ребенка с синдромом Дауна.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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