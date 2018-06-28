Посольство Узбекистана поблагодарило московских спасателей

«О милостях других к себе нельзя забывать», — гласит народная восточная мудрость. С искренней благодарностью и добрыми словами дипломаты Узбекистана нанесли визит спасателям поисково-спасательной станции «Борисовская» Южного административного округа Москвы.

Поводом к этому неожиданному, но приятному дипломатическому знаку внимания послужило небольшое происшествие, случившееся на Борисовских прудах. 24 июня Мирзот Насриддинов, 20-летний разнорабочий из Узбекистана, решил в свой законный выходной день освежиться купанием. Но молодой человек не рассчитал своих возможностей.

— Я на моторной лодке патрулировал эту часть прудов и вдруг вижу, как парень вертикальными прыжками, отталкиваясь от дна, стремительно перемещается в сторону глубины, — вспоминает спасатель 1-ого класса Александр Отбоев. Какие-то секунды — и он уже скрылся под водой, только рукам едва успел взмахнуть.

Александр как можно ближе подошел на лодке к месту погружения несчастного и прямо в одежде, головном уборе и очках бросился вслед за ним. Утопающего обнаружить удалось уже в бессознательном состоянии, почти у самого дна. И только на берегу спасенный Насриддинов, освободив свои легкие от воды, смог открыть глаза. В буквальном смысле, его вытащили с того света.

Вручить благодарственную грамоту спасителю своего соотечественника приехал консул посольства Республики Узбекистан Тахир Арипов. Он выразил восхищение профессионализмом московских спасателей и сообщил, что спасенный чувствует себя уже совершенно здоровым.

— В Москве около 1000 водоемов, но разрешенных для купания из них всего 10. Только горожан это не останавливает. Мы стараемся везде успевать, увы, не всегда получается. Спасательных станций — 24. В жаркие дни к нам в помощь присоединяются еще специалисты Пожарно-спасательного центра, — объясняет ситуацию в городе заместитель начальника Московской городской спасательной службы на водных объектах Сергей Пятикоп.

Последние статистические данные по происшествиям на водах предоставил Центр управления кризисных ситуаций. С начала купального сезона, с 1 июня, в Москве произошло 45 несчастных случаев на воде. 35 человек спасены. 13 человек погибли. Возраст пострадавших колеблется от 16 до 54 лет. Основные причины утопления — алкогольное опьянение и невозможность рассчитать свои силы. Среди погибших в июне, к несчастью, есть и 12-летняя девочка.

Пока корреспондент «Вечерней Москвы» брала интервью, еще двоих спасатели вытащили из воды. В Косино на Белом озере чуть не утонули 10-летний мальчик с дедушкой 1959 года рождения. Отплыли от берега на 50 метров и именно в том месте, где купаться не разрешено. Хорошо, что спасатели были рядом.