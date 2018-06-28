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Спасателей Москвы поблагодарили за помощь иностранцу, который едва не утонул
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Спасателей Москвы поблагодарили за помощь иностранцу, который едва не утонул 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
Сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах поблагодарили за помощь гражданину Узбекистана, который чуть не утонул, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
По его словам, 24 июня в 11:45 сотрудники поисково-спасательной станции «Борисовская» вытащили из воды гражданина Узбекистана Мирзода Насреддинова. Мужчина был доставлен на берег, после чего спасатели оказали первую медицинскую помощь. Причиной происшествия стали купание в запрещенном месте и потеря сил  «Сегодня на станцию «Борисовская» к спасателям МГПСС приезжал консул посольства Узбекистана, чтобы поблагодарить за спасения своего соотечественника», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в настоящий момент все спасатели МГПСС работают в усиленном режиме, проводят постоянное патрулирование и ведут профилактические беседы, а также раздают листовки с правилами поведения на воде и с номерами телефонов спасительных станции.
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