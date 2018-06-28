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Ксения Стриж: Максим Покровский нашел свою нишу
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Ксения Стриж: Максим Покровский нашел свою нишу 

Газета.Ru 1 час назад
Телеведущая Ксения Стриж поздравила Максима Покровского с юбилеем, сообщает сетевое издание m24.ru.
Ровно 50 лет назад в Москве родился человек, благодаря которому странная фраза «рамамба хару мамбуру» прочно въелась в память россиян, а словосочетание «Ногу свело» теперь вызывает улыбку.
"Был такой фестиваль «Поколение — 93″, где Макс Покровский с группой „Ногу свело“ шли как молодые исполнители. Я туда Андрея Макаревича затащила под предлогом посмотреть на Макса, который чисто внешне был похож на него: крупные зубы, волосы в разные стороны. И была уверена, что у группы большое будущее, хотя Андрей спорил со словами „да нет, это однодневка!“
На фестивале мы выступали в качестве жюри, и я решила голосовать за Макса, заодно уговорив Макаревича отдать и свой голос, по блату перетянула. Этот дополнительный голос сыграл решающую роль — „Ногу свело“ победили. В качестве приза была съемка клипа и участие в моей передаче „У Ксюши“. Теперь, когда встречаемся, хоть и редко, он меня называет „мать“. Так и говорит: „Ты моя мать“. Мне нравится, что Макс делает, как себя чувствует, как выглядит, что у него есть своя аудитория. И самое главное, что у него есть абсолютная узнаваемость, он нашел свою нишу и пусть он в этой нише цветет и пахнет», — сказала она.
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