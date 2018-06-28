Этот мужчина объясняет, как он терпит свою жену. Но реальность — шокирует!

Дорогие Друзья!

Я пишу это письмо, чтобы рассказать, как важно для мужчины помнить, что чем старше становится женщина, тем ей все труднее поддерживать дом в такой чистоте как раньше. Когда мужчины замечают это, они должны стараться не кричать. Позвольте мне рассказать, как я справляюсь с этой ситуацией.

Когда меня уволили, я решил досрочно выйти на пенсию, и это стало прекрасной возможностью для Надин, перейти на полную занятость вместо ее подработки. Вскоре после того, как она начала работать, я заметил, что она начала уставать.

Обычно я прихожу домой с рыбалки или охоты примерно в то же время, что и она приходит с работы. Хотя она знает, как я голоден, она почти всегда говорит, что ей нужно отдохнуть в течение получаса, прежде чем она начнет готовить ужин. Я стараюсь не кричать на нее, вместо этого я говорю ей, чтобы она просто разбудила меня, когда она, наконец, соизволит накрыть на стол. Она обычно моет посуду сразу после ужина, но сейчас для нее не редкость сидеть за столом в течение нескольких часов после ужина. Я, в свою очередь, делаю все, что могу, чтобы напоминать ей несколько раз за вечер, что ей еще мыть посуду. Я знаю, что она очень ценит эту мою помощь. Теперь, когда она стала старше, она, кажется, устает намного быстрее. Наша стиральная машина и сушилка находятся в подвале. Иногда она говорит, что она уже просто не может опуститься вниз по ступенькам. Я не делаю большой проблемы из этого и на то, что она заканчивает стирку поздним вечером, я готов закрыть глаза.

Кроме того, если мне нужно что-то погладить для встречи с друзьями в покерном клубе или в боулинге, я могу сказать ей, что готов подождать до вечера. Это дает ей немного больше времени, чтобы успеть сделать еще какие-нибудь мелкие дела по дому, такие как покупать собаку, пропылесосить или вытереть пыль.

Также, если у меня действительно хороший день на рыбалке, это дает ей возможность еще и почистить рыбу.

Иногда Надин начинает немного жаловаться. Например, она говорит, что ей трудно найти время, чтобы оплатить ежемесячные счета во время ее обеденного перерыва. Несмотря на ее жалобы, я продолжаю ее поощрять. Я говорю ей, что не обязательно это сделать за один день, можно растянуть на два или даже три дня. Таким образом, она не будет так сильно спешить.

При выполнении таких простых заданий, она думает, что ей нужно больше времени для отдыха. Однажды она начала отдыхать, когда скосила только половину травы на нашем участке. Я стараюсь не смущать ее, когда она нуждается в этих небольших дополнительных перерывах для отдыха. Я говорю ей, что она может сделать себе большой стакан холодного свежевыжатого лимонада и просто посидеть некоторое время. Кроме того, пока она делает лимонад для себя, она может сделать стаканчик и мне и принести его мне, пока я лежу на гамаке, и что она может поговорить со мной, пока я не засну.

Я знаю, что я, наверное, выгляжу святым, ежедневно так поддерживая Надин. Я не говорю, что умение оказывать больше внимания это легко. Многим людям это очень трудно. Некоторые думают, что это невозможно. Никто не знает лучше меня, как расстраиваются женщины, когда они становятся старше. Однако, ребята, даже если вы будете, хотя бы немного реже кричать на свою жену после моей статьи, я считаю, что писал ее не зря.

С уважением, Боб.

Похороны Боба были в субботу, 25 апреля.

Надин была оправдана в понедельник, 27 апреля.