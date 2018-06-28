«Балтика» сыграла вничью с «Шинником» на сборе в Белоруссии

Игра прошла на минском стадионе «Торпедо». Оба гола были забиты с пенальти. На 28-й минуте счет открыл калининградец Алан Касаев , а на 47-й голом отметился ярославец Сергей Нарылков