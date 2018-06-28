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«Балтика» сыграла вничью с «Шинником» на сборе в Белоруссии
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«Балтика» сыграла вничью с «Шинником» на сборе в Белоруссии 

Советский спорт 33 минуты назад
Игра прошла на минском стадионе «Торпедо». Оба гола были забиты с пенальти.
На 28-й минуте счет открыл калининградец Алан Касаев, а на 47-й голом отметился ярославец Сергей Нарылков.
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