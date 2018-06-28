Ушел из жизни Валерий Свиташев

28 июня 2018 года после продолжительной болезни на восьмидесятом году жизни скончался один из старейших сотрудников холдинга «Московский комсомолец» Валерий Иванович СВИТАШЕВ.

Более 35 лет он работал в газете «Московский комсомолец», ее региональных приложениях и позднее — в журнале «КВ-Бульвар». Будучи настоящим специалистом в составлении кроссвордов и сканвордов, он практически ежедневно радовал читателей увлекательными, необычными и по-настоящему интересными задачками для ума.

Валерий Иванович отличался гиперответственностью. Даже когда временами болезнь брала верх, он находил в себе силы и продолжал отлично делать свою работу, старался составлять кроссворды на несколько номеров вперед, чтобы ни на день не лишать читателей удовольствия.

Валерий Свиташев был очень добрым, искренним человеком — настоящим, как называют его те, с кем он работал. Он много читал и много знал. Редакция газеты «Московский комсомолец» выражает искренние соболезнования семье Валерия Ивановича.

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