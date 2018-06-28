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Ушел из жизни Валерий Свиташев
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Ушел из жизни Валерий Свиташев 

Карельские вести 33 минуты назад
Фото: Карельские вести
28 июня 2018 года после продолжительной болезни на восьмидесятом году жизни скончался один из старейших сотрудников холдинга «Московский комсомолец» Валерий Иванович СВИТАШЕВ.
Более 35 лет он работал в газете «Московский комсомолец», ее региональных приложениях и позднее — в журнале «КВ-Бульвар». Будучи настоящим специалистом в составлении кроссвордов и сканвордов, он практически ежедневно радовал читателей увлекательными, необычными и по-настоящему интересными задачками для ума.
Валерий Иванович отличался гиперответственностью. Даже когда временами болезнь брала верх, он находил в себе силы и продолжал отлично делать свою работу, старался составлять кроссворды на несколько номеров вперед, чтобы ни на день не лишать читателей удовольствия.
Валерий Свиташев был очень добрым, искренним человеком — настоящим, как называют его те, с кем он работал. Он много читал и много знал. Редакция газеты «Московский комсомолец» выражает искренние соболезнования семье Валерия Ивановича.
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