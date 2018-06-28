5-летний мальчик не перестает кричать в самолете, но реакция этого генерала — это нечто!

Когда переполненный авиалайнер собирается взлететь, 5-летний мальчик устраивает дикую истерику.

Независимо от того, что делает его расстроенная, смущенная мать, чтобы попытаться успокоить, мальчик продолжает яростно кричать и пинать места вокруг него.

Внезапно из задней части самолета пожилой человек в форме генерала ВВС США начинает пробиваться к проходу. Останавливая расстроенную руку матери, беловолосый, генерал наклоняется и, шепчет что-то в ухо мальчика.

Моментально мальчик успокаивается, тихо пристегивает ремень безопасности и нежно берет маму за руку. Все остальные пассажиры начали аплодировать.

По мере того, как генерал медленно возвращается на свое место, одна из бортпроводников прикасается к его рукаву.

«Извините, генерал, — тихо спрашивает она, — могу я спросить, какие волшебные слова вы произносили этому мальчику?»

Генерал безмятежно и мягко улыбается: «Я показал ему крылья моего значка, служебные полосы и боевые ленты, а затем объяснил ему, что они дают мне право выбросить одного пассажира из двери самолета на любой рейс, который я выберу.»