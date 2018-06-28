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Филипп Киркоров создает обои
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Филипп Киркоров создает обои 

Вечерняя Москва 27 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Не случайно говорят, что талантливые люди талантливы во всем. Иначе откуда у всех знаменитостей многомиллионные доходы, причем благодаря не гонорарам от концертов, продажи дисков или участия в телешоу, а собственному бизнесу. «ВМ» узнала, у кого еще из звезд российской эстрады есть свой бизнес.
Всегда молодая и прекрасная 70-летняя артистка София Ротару уже десять лет получает прибыль от элитного семейного отеля «Вилла София», которым руководит ее сын Руслан.
Возможно гостиничный бизнес привлечет и самого рискового звездного бизнесмена Филиппа Киркорова, который всегда готов к экспериментам. Певец давно научился зарабатывать на своем имени, вначале у него был магазин одежды, куда отдавали свои вещи его звездные друзья. Потом его заинтересовал другой проект. Говорят, за парфюм «Я», выпущенный к 50-летию артист получил кругленькую сумму. Вдохновленный певец открыл компанию по организации детских вечеринок назвав ее просто «Phill Party», затем караоке-клуб на Цветном бульваре, а после постройки загородного дома стал выпускать обои.
Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков никогда не отличался стройной фигурой и понятно почему, певец видимо обожает выпечку. Поэтому ему принадлежит кондитерская по производству капкейков и кафе — кондитерская «Любовь и сладости».
На свое страсти зарабатывает и сладкоголосый певец Николай Басков, артист который внимательно следит за состоянием своего тела выпустил серию омолаживающих кремов. Такой же бизнес и у модели, телеведущей Виктории Лопыревой.
Стройная, выглядящая гораздо моложе своих 50 лет, Валерия стала лицом диетического питания. А предприимчивые Лолита Милявская и Наталья Гулькина занимаются производством авторских сумок.
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