Филипп Киркоров создает обои

Не случайно говорят, что талантливые люди талантливы во всем. Иначе откуда у всех знаменитостей многомиллионные доходы, причем благодаря не гонорарам от концертов, продажи дисков или участия в телешоу, а собственному бизнесу. «ВМ» узнала, у кого еще из звезд российской эстрады есть свой бизнес.

Всегда молодая и прекрасная 70-летняя артистка София Ротару уже десять лет получает прибыль от элитного семейного отеля «Вилла София», которым руководит ее сын Руслан.

Возможно гостиничный бизнес привлечет и самого рискового звездного бизнесмена Филиппа Киркорова , который всегда готов к экспериментам. Певец давно научился зарабатывать на своем имени, вначале у него был магазин одежды, куда отдавали свои вещи его звездные друзья. Потом его заинтересовал другой проект. Говорят, за парфюм «Я», выпущенный к 50-летию артист получил кругленькую сумму. Вдохновленный певец открыл компанию по организации детских вечеринок назвав ее просто «Phill Party», затем караоке-клуб на Цветном бульваре, а после постройки загородного дома стал выпускать обои.

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков никогда не отличался стройной фигурой и понятно почему, певец видимо обожает выпечку. Поэтому ему принадлежит кондитерская по производству капкейков и кафе — кондитерская «Любовь и сладости».