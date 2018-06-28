Конкурс «Расцветает двор, в котором я живу» стартовал в Куркине

Победителей определят в трех номинациях: «Лучший цветник», «Лучшая клумба», «Лучший ландшафтный дизайн участка благоустройства». Об этом сообщили в управе района Куркино.

— До 7 сентября можно подать заявку на участие в конкурсе. С 8 по 17 сентября будет проходить голосование за самые красивые благоустроенные территории. Итоги конкурса будут подведены 25 сентября, а 26 сентября состоится награждение победителей, — отметили в управе.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: улица Соловьиная роща, д. 8, корп.1 по рабочим дням с 10.00 до 17.00.