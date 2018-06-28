Анна Нахапетова в честь дня рождения сестры поделилась детскими фотографиями

В браке с Родионом Нахапетовым Вера Глаголева родила двоих дочерей Анну и Марию. Правда, даже двое общих детей, увы, не спасли семью от распада. Вторым супругом актрисы и режиссера стал бизнесмен Кирилл Шубский , от него Глаголева родила дочь Анастасию. Сейчас все три наследницы артистки прекрасно общаются между собой. Сегодня 38-летие празднует Мария Нахапетова. В соцсетях именинницу поздравила старшая сестра — Анна.

"С Днем Рождения, моя девочка! Улыбайся и будь всегда счастлива! Люблю", — написала она, прикрепив к публикации несколько детских фотографий, где Мария и Анна запечатлены еще совсем маленькими. В комментариях к публикации пользователи также присоединились к поздравлениям и пожелали девушке здоровья и счастья.

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