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Анна Нахапетова в честь дня рождения сестры поделилась детскими фотографиями
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Анна Нахапетова в честь дня рождения сестры поделилась детскими фотографиями 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В браке с Родионом Нахапетовым Вера Глаголева родила двоих дочерей Анну и Марию. Правда, даже двое общих детей, увы, не спасли семью от распада. Вторым супругом актрисы и режиссера стал бизнесмен Кирилл Шубский, от него Глаголева родила дочь Анастасию. Сейчас все три наследницы артистки прекрасно общаются между собой. Сегодня 38-летие празднует Мария Нахапетова. В соцсетях именинницу поздравила старшая сестра — Анна.
"С Днем Рождения, моя девочка! Улыбайся и будь всегда счастлива! Люблю", — написала она, прикрепив к публикации несколько детских фотографий, где Мария и Анна запечатлены еще совсем маленькими. В комментариях к публикации пользователи также присоединились к поздравлениям и пожелали девушке здоровья и счастья.
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Отметим, что Мария одно время была замужем за американцем и жила в США, но потом развелась с мужем-иностранцем и вернулась в Россию, где обрела счастье в личной жизни и родила двоих сыновей: Кирилла и Мирона. Дочь подрастает и у Анны Нахапетовой, а вот Анастасии Шубской (супруге Александра Овечкина, — прим.ред.) только предстоит познать счастье материнства. Девушка не так давно объявила о беременности, первенец пары должен появиться на свет в ближайшие месяцы.
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