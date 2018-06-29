Дочь Веры Глаголевой показала архивную детскую фотографию с сестрой

Мария Нахапетова недавно отпраздновала день рождения.

На днях средняя дочь покойной актрисы Веры Глаголевой — Мария Нахапетова — отпраздновала день рождения. В честь этого события в личном блоге ее сестры Анны появился редкий архивный снимок. На черно-белой фотографии Мария и Анна Нахапетовы — совсем еще крохи.

С Днём Рождения, моя девочка! Улыбайся и будь всегда счастлива! Люблю,

— лаконично написала Анна Нахапетова.

Не осталась в стороне и младшая дочь Веры Глаголевой — супруга хоккеиста Александра Овечкани Анастасия Шубская . В персональном Instagram она показала снимок с сестрами, написав:

С днём рождения, родная Маша! Любим тебя ❤.

И добавив к фотографии красноречивые хэштеги #трисестры, #семья, #деньрождения.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

28 Июн 2018 в 10:28 PDT