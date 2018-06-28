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Обвиненный в сексе со школьницей тренер взят под домашний арест
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Обвиненный в сексе со школьницей тренер взят под домашний арест 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Тренер по баскетболу, неоднократно вступавший в интимные отношения со своей воспитанницей, в четверг, 28 июня, по решению суда взят под домашний арест. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Как установлено, 32-летний мужчина, работавший тренером, и его подопечная девочка, 2004 года рождения, неоднократно и по обоюдному согласию вступали в интимные отношения, — рассказал собеседник. — Уголовное дело возбуждено по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»».
Оба партнера дают одинаковые показания, из которых следует, что 32-летний мужчина и 12-летняя девочка добровольно и по обоюдному согласию вступили в интимные отношения еще в 2016 году, причем близость между ними была неоднократной. Для встреч они использовали разные места, в том числе — и помещения спортивной школы.
Накануне в полицию обратилась мать девочки, которой стало известно о близости между дочерью и ее тренером. Причем, по словам матери, дочь была изнасилована, однако сама девочка во время допроса и в присутствии психолога опровергла информацию о насилии.
Возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы, однако примечание говорит, что в случае, если потерпевшая и обвиняемый вступят в брак, суд в праве прекратить уголовное преследование.
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