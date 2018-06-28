Собаку в Испании научили делать массаж сердца

Собака показала мастер‐класс по спасению жизни хозяина в Мадриде, передает телеканал «360».

Животное сделало человеку прямой массаж сердца. Об этом сообщила британская газета Metro.

На одном из аттестационных полицейских мероприятий пес по кличке Пончо увидел, как хозяин теряет сознание и падает на землю. Тогда четвероногий мигом подскочил к пострадавшему и начал проводить сердечно-легочную реанимацию. После нескольких попыток он прижимался к голове мужчины и проверял, появилось ли у него дыхание. Люди в зале наградили хозяина и его питомца щедрыми аплодисментами.

Представители Мадрида оставили гордый пост на эту тему в своем официальном Twitter.

"Героическое поведение показал наш друг Пончо, который не сомневался ни долю мгновения в том, что нужно спасать жизнь нашего офицера во время показательного выступления. Собака — единственное существо в мире, которое будет любить тебя больше, чем самого себя".

Этот пост не оставил равнодушными пользователей Сети. «Я без ума от этого уникального комка шерсти. Прекрасно, что животных можно научить действиям, которые помогут защищать полицейских и служить им», — сказано в одном из комментариев.

"Да благословит бог это уникальную собаку!" — написал другой комментатор.