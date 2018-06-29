Видео дня: невероятный песик-санитар делает искусственный массаж сердца

Полицейский пес по кличке Пончо умеет делать искусственный массаж сердца. Когда он видит пострадавшего человека без признаков движения, то мгновенно подлетает к нему и прыгает на его грудной клетке. Но это не просто заученный механизм — Пончо периодически проверяет, дышит ли человек.

Умилительное видео мгновенно разлетелось по соцсетям и крупнейшим таблоидам. Однако у большинства зрителей остается важный вопрос: а может ли Пончо спасти жизнь человеку на самом деле? На вид этот бравый пес не может похвастаться габаритами, достаточными для уверенного перезапуска сердечной мышцы.

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