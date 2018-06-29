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Видео дня: невероятный песик-санитар делает искусственный массаж сердца
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Видео дня: невероятный песик-санитар делает искусственный массаж сердца 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Полицейский пес по кличке Пончо умеет делать искусственный массаж сердца. Когда он видит пострадавшего человека без признаков движения, то мгновенно подлетает к нему и прыгает на его грудной клетке. Но это не просто заученный механизм — Пончо периодически проверяет, дышит ли человек.
Умилительное видео мгновенно разлетелось по соцсетям и крупнейшим таблоидам. Однако у большинства зрителей остается важный вопрос: а может ли Пончо спасти жизнь человеку на самом деле? На вид этот бравый пес не может похвастаться габаритами, достаточными для уверенного перезапуска сердечной мышцы.
Ранее Пятый канал рассказывал, как юный медвежонок сделал селфи в Южно-Камчатском природном заповеднике.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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