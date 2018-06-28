Что русские женщины надевали, когда шли в храм

У женщины на Руси возможностей «показать себя» было немного, особенно после замужества. Поэтому выход к церковной службе становился регулярным поводом «блеснуть в свете».

Дом как храм

Круг деятельности древнерусской жены ограничивался домом — хозяйственными заботами и рукодельными работами. Наряжаться в подобные будние дни было не только не практично, но и противно приличиям. Кроме того, женщина (за некоторыми исключениями) не видела почти никого, кроме своего мужа или родных. Тогда как «А в праздник и при людех или к церкви идти, или в гости, ино лучшее платье надети» («Домострой»).

Русский дом в Московской Руси был устроен по некоторому подобию монастырского быта. Христианские идеалы прослеживались и в желательной скромности пищи, и в регламентации разных занятий, и в отношениях женщины и мужчины, и в подчинении хода жизни церковному календарю. Это, помимо прочего, включало в себя необходимость в преддверии религиозных праздников особенно блюсти чистоту души, тела и красоту платья. Одежду, которую надевали в церковь, в обычные дни не носили, она лежала в сундуках, дожидаясь своего часа. Притом ее следовало регулярно чинить и чистить.

На брюхе шелк, а в брюхе щелк

Женщины из семей с достаточно скромным достатком выглядели в дни церковных празднеств и на службах наряднее, чем во время исполнения своих рутинных обязанностей: что-то всегда приберегали для особого случая. Если же нового приобрести не было возможности, использовали переданное по наследству. Нередко надевалось буквально все лучшее сразу. А уж если семейная казна позволяла, то к воскресным и особенно почитаемым дням приготавливали богато расшитые, разнообразно украшенные, дорогие наряды. Женщины при покупке тканей сразу отмечали, будут они «выходные» или «расхожие».

Трехступенчатый свободный силуэт не менялся, он соблюдался изо дня в день. Поверх сорочки надевали три слоя одежды (в этом прослеживается охранительная троичная символика), два последних полагались к выходу. Обыкновенно шились они из более доступных тканей, сукна, например, а к праздникам доставали верхнюю одежду, в которой использовался шелк.

Вот тебе кокуй, с ним и ликуй

Традиция покрывать голову исходит еще из древних представлений о том, что именно в волосах заключается жизненная энергия человека. Поэтому женщина, чтобы не навредить себе и своим близким (ее энергия считалась ветхозаветно вредоносной), а также уберечь окружающих от соблазнов, скрывает волосы от чужих глаз. Распущенные волосы зачастую изображались как атрибут библейского Змея-искусителя.

Замужние надевали на голову волосники или подубрусники, напоминающие шапочки. Они делались с узлом, с помощью которого можно было суживать и расширять убор. Некоторые женщины так плотно завязывали волосы, что не могли даже моргать, стянутое лицо казалось им очень красивым. Поверх волосника накидывался убрус, платок, концы которого нередко украшали жемчугом.

Обязательным для посещения церкви было ношение кики, шапки с возвышенной плоскостью на лбу, кичным челом. Чело некоторые вышивали золотом и камнями, а из-под боков спускали жемчужные нити. Заднюю часть кики делали из плотной материи или меха.

Вот так русские женщины в строгих традициях скромности находили возможности для щегольства и старались показать великолепие своих нарядов, которые зачастую сами шили и украшали.