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Хмурый морщинистый кот очаровал соцсети
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Хмурый морщинистый кот очаровал соцсети 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Кошки породы канадский сфинкс обладают достаточно противоречивой внешностью — худое тельце, морщинистая кожа без шерсти, заострённые уши и весьма хмурое выражение мордочки. Именно так выглядит котик по кличке Джордан. Он живёт в Швейцарии вместе со своей хозяйкой Сандрой Филиппи, которая обожает своего любимца и каждый день выкладывает новые фотографии в Инстаграм.
Знакомьтесь, это Джордан — канадский сфинкс, обладающий весьма морщинистым телом и суровой мордочкой Котик живёт в Швейцарии вместе с любимой хозяйкой, собакой и двумя другими сфинксами Несмотря на нестандартную внешность, Джордан обожает позировать на камеру И пусть вас не обманывает суровое выражение кошачьей морды. Хозяйка утверждает, что у её питомца большое доброе сердце «Он почти, как мой ребёнок, очень ласковый и разговорчивый», — говорит Сандра. Как все коты, Джордан, обожает следить за тем, что происходит на улице «Мой любимец очень просто побыть рядом с людьми», — говорит хозяйка О жизни и приключениях Джордана можно узнавать из его личного кошачьего Инстаграм У его странички уже почти 7 тысяч подписчиков Которых не смущает постоянно хмурое выражение морды сфинкса Ну а хозяйка и вовсе уверена, что её кот — самый красивый на свете А вам нравятся сфинксы?
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