Пепе Рейна обвиняется в связях с неаполитанской мафией 

Прокурор итальянской федерации футбола намерен добиваться длительной дисквалификации для вратаря «Милана» Пепе Рейны за связи с неаполитанской мафией. Об этом сообщает Football Italia.
Рейну, который этим летом сменил «Наполи» на «Милан», обвиняют в частых встречах с двумя представителями каморры. Сам голкипер уверяет, что думал, что те двое являются спонсорами его бывшего клуба.
Помимо Рейны в связях с мафией обвиняются уже завершивший карьеру футболиста Паоло Каннаваро и бывший защитник «Наполи» Сальваторе Ароника.