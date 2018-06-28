Пепе Рейна обвиняется в связях с неаполитанской мафией

Прокурор итальянской федерации футбола намерен добиваться длительной дисквалификации для вратаря «Милана» Пепе Рейны за связи с неаполитанской мафией. Об этом сообщает Football Italia.

Рейну, который этим летом сменил «Наполи» на «Милан», обвиняют в частых встречах с двумя представителями каморры. Сам голкипер уверяет, что думал, что те двое являются спонсорами его бывшего клуба.