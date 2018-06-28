Кристина Агилера выложила откровенный снимок в джакузи

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Кристина Агилера опубликовала в Instagram снимок, на котором принимает ванну, полную пены и, кажется, лепестков роз. На фото в стиле Polaroid исполнительница сингла Fall In Line прикрывает руками грудь и наслаждается SPA-процедурой, запрокинув от удовольствия голову. «Не забывайте расслабляться и любить себя», — подписала фотографию 37-летняя певица.

Кристина недавно выпустила новый альбом Liberation и впервые за долгое время собирается отправиться в большое турне. «Я как будто в первый раз выйду на сцену, я в предвкушении. Вот что мне было так нужно», — поделилась она мыслями о предстоящем гастрольном туре.

Кристина не давала концертов уже более десяти лет, и на то, по ее словам, была уважительная причина. «Мои дети всегда на первом месте», — пояснила мама 3-летней дочери Саммер Рейн от Мэтта Ратлера и 10-летнего сына Макса Лайрона от брака с Джорданом Братманом. «Мне немного страшно. Ведь у меня не было детей, когда я выступала в последний раз, — делится Кристина. — Но со мной будет моя Саммер Рейн. Она мамина поддержка, и я возьму ее с собой, чтобы она могла посмотреть на этот мир другими глазами».

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