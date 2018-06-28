Звездное мнение: Иосиф Пригожин о том, почему русские женщины выбирают иностранцев

Россиянки, вооружившись online-переводчиками, вышли на тропу «войны» или скорее на поле «боя», открыв охоту на иностранцев. Покупая билеты на мундиаль-2018, болельщики и не подозревали, с каким гостеприимством встретят их русские девушки.

Западные таблоиды пестрили заголовками: «Бойтесь медведей!», «Драки и кулачные бои, как спастись от разъяренных русских!», «Как пить водку и не пьянеть — инструкция по применению», но к тому, что на самом деле ожидало иностранных фанатов в России, подготовить своих граждан Европа так и не смогла.

Приехав на чемпионат мира по футболу болельщики, ожидавшие увидеть пьяных русских и медведей на Красной площади, столкнулись с другой напастью! Женщины стали атаковать их буквально с аэропортов.

Оказалось, что иностранные болельщики за две недели своего пребывания в России так и не смогли привыкнуть к темпераментным русским женщинам, которые вознамерились устроить свою личную жизнь за счет чемпионата мира по футболу, и по возможности «окольцевать» того самого, единственного (испанца, португальца, бразильца — лишнее вычеркнуть) без оформления миграционных виз и загранпаспортов. Но не тут-то было! Иностранцы начали жаловаться на непристойное поведение русских девушек, которые в буквальном смысле не дают им прохода, оказывая повышенные знаки внимания. Сами россияне заверили, что гости мундиаля «преувеличивают масштаб бедствия». Высказался по поводу любвеобильности российских женщин и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин , который вот уже более четырнадцати лет счастлив в браке с эстрадной певицей Валерией

«Сейчас пишут о том, что российские женщины в буквальном смысле набросились на иностранных мужчин. А мне кажется, они просто хотят построить «мост» между Западом и Россией. Согласитесь, у наших девушек есть все шансы привлечь внимание тех, кто приехал на чемпионат мира по футболу. Все-таки, как бы банально это не звучало, у нас самые красивые женщины и иностранцы это прекрасно понимают. Вопрос в ином: от кого на самом деле исходит инициатива — от наших женщин или же от самих гостей мундиаля. Вполне вероятно, что изголодавшиеся по любви и комплиментам русские девушки, готовы вступить в так называемый контакт с иностранцами, только ради того, чтобы разжечь в них интерес. Все это от недостатка внимания со стороны наших российских мужчин…

… А если посмотреть на ситуацию с другой стороны, если, к примеру, наш русский мужик поведет себя также в отношении приехавших к нам иностранок, что тогда?! Как говорит моя любимая Валерия — «На каждую кастрюльку есть своя крышка!». Цитирую величайшую женщину планету.

То, что наши дамы накинуть на испанцев и бразильцев никак не отразиться на восприятии нас, как нации в целом! Дело в том, что испанцы это горячие парни. Вспомните, когда-то также бросались и на грузин. А сегодня мода немного изменилась, теперь бросаются на испанцев… в надежде, что они окажутся такими же темпераментными, как грузины. Вот и все… Думаю, что бы там не писали и не говорили, иностранные болельщики остались довольны тем, как их встретили в России. У нас все самое лучшее, у нас весь хлеб свежий!», — компетентно резюмировал Иосиф Пригожин.