Более 3,5 тысяч воронежцев наблюдали зрелищное открытие Советской площади 

В Воронеже состоялось настоящее шоу в честь официального открытия красивого городского объекта.
Лазерное и пиротехническое шоу и концерт собрали на обновлённой Советской площади сотни горожан. На сцене выступили творческие коллективы из Воронежа и приглашенная звезда — Полина Гагарина. Оценить объект приехал и вице-премьер правительства страны Алексей Гордеев. Напомним, что благоустройство этой территории провели в рамках программы по формированию современной городской среды. Установили новые скамейки и фонари, высадили деревья и кустарники, которые будут цвести круглый год. Но главное, из-за чего это место уже полюбили воронежцы — первые в городе «сухие фонтаны». Они бьют водой прямо из-под земли, кроме того, они музыкальные, а когда темно, включается подсветка. Ну, а сегодня в честь открытия показали световое, пиротехническое и лазерное фонтанное шоу.