«Сердцу разве прикажешь?»: Сати Казанова объяснила роман с женатым миллиардером

35-летняя певица Сати Казанова уже поняла, что зря приняла участие в программе «Секрет на миллион», в ходе которой рассказала об отношениях с женатым олигархом. Она представила довольно откровенные сведения о личной жизни, за что на нее обрушилась лавина критика.

Экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова на днях шокировала телезрителей рассказом о долгих отношениях с женатым миллиардером. Она рассталась с этим мужчиной только когда узнала о беременности его новой любовницы, а до этого принимала дорогостоящие подарки, среди которых была роскошная квартира. Многие поклонники были разочарованы тем, что певица позволила себе роман с богачом, не думая о чувствах его законной жены. Всеобщее порицание Сати первое время игнорировала, но затем все же решила объясниться. Казанова отметила, что женщинами быть сложно и прекрасно одновременно, ведь они отчаянно нуждаются в любви и заботе, порой доверяя совсем не тем, кому следовало бы: «Влюбиться в мужчину уже несвободного — не преступление. От такого случая не застрахован никто. Сердцу разве прикажешь? Чтобы не осудить и камнями не забить, хотя бы стоит изучить исламскую культуру, где вторая жена допустима (как третья и даже четвертая)».

Артистка вспомнила, что ее дядя имел двух официальных жен и «мотался между ними», поскольку те жили в разных селах, а по закону им следует уделять одинаковое количество времени. Поп-звезда подчеркивает, что она выросла в таких реалиях и во имя любви была готова даже быть второй супругой. Сати верила, что у нее с возлюбленным все сложится удачно. Казанова напомнила, что сейчас она замужем за прекрасным человеком, которым, как она считает, ее наградил Бог. Она уверена, что сегодняшнее счастье она не ценила бы, если бы в прошлом не прошла все испытания. Сати даже благодарна за трудности на любовном фронте, поскольку это бесценный опыт: «Мне повезло встретить человека, с которым я смело могу разделить все свои и его секреты. И никакие миллионы не заменят такого сокровища».

Несмотря на слова Сати Казановой, ее многие осуждают: «Три года назад я бы однозначно осудила вас после выхода передачи, но сегодня могу сказать — пока не окажешься в подобной ситуации сам, судить кого-то никто не имеет права». «Берегите свое настоящее счастье. А пыль, расточаемая недоброжелателями, уляжется, не сегодня, так завтра». «Да, люди очень жестокие, не надо обращать внимания на них!» «Никто не идеален. Есть человеческие ценности, которые нарушаются беспардонно. И вы прекрасно все поняли. Являясь публичным человеком, вы показываете плохие примеры». «Желаю твоему мужу встретить такой же „нежный цветочек“, как ты Сати, и чтоб он также ухаживал за своей любовницей, как твои женатые любовники за тобой!»

Сати Казанова не скрывает, что больше всего ценит в мужчинах чувство юмора и даже считает его своей эрогенной зоной.