Ирина Горбачева набросилась на Брежнева

Путешествуя по столице Германии, одна из неординарных российских актрис решила сделать необычный снимок у знаменитой стены, некогда разделявшей это государство на 2 части.

Горбачева, одетая в длинную черную юбку, длинный синий кардиган и черные кеды обнялась с обеими политическими фигурами и бесцеремонно присоединилась к поцелую. Поклонники актрисы, увидевшие фотографию в Инстаграм, разделились на два лагеря. Некоторые осудили Ирину за странный наряд, сделавший ее похожей на пенсионерку. Другие обеспокоились здоровьем молодой звезды: «И собрала на свои губы миллион всякой гадости».

Позитивно настроенные фанаты предложили Горбачевой экскурсию по Берлину и поддержали оригинальную идею: «Круто! До этого еще никто не додумался. У картины появился новый контент!»