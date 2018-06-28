«Платон Беседин думает, что в СССР жили только пуритане?»

«И откуда ты такой взялся, мама такая хорошая, про паровоз поет».

Этот человек из Крыма научит нас жить. Писатель, а не человек. Платону Беседину 33, возраст… Это слово пастыря.

Он бранит российских девушек, называет их шлюхами. Чемпионат мира настроил его на столь мажорный лад. Нет, он не поклонник футбола. Он поклонник шлюх. «У российских девиц, окучивающих иностранцев, понятия стыда, морали, нравственности напрочь вычеркнуты из сознания. Мы воспитали поколение шлюх, готовых раздвинуть ноги при одних лишь звуках иностранной речи. А если еще и долларом поманить, то совсем о-го-го!»

Вокруг Платона Беседина одни шлюхи, и это не мираж. Это установка. Если ты хочешь видеть вокруг себя одни только светлые лица, чистых улыбающихся людей, ты будешь их видеть. Хотя так можно сильно проколоться, да.

Беседин на страже, он бдит. Он — это полиция нравов. Еще немного — и он будет требовать у женщин тест на беременность, изучать его. Где, когда, каким способом, сколько раз…

Платон мне не друг, но истина дороже. А он смотрел когда-нибудь фильм «Цирк» Григория Александрова Любовью Орловой в главной роли? Он помнит песенку в конце этого фильма, когда негритянского мальчика, которого родила белая женщина, качают, баюкают советские люди: русский, украинец, еврей… Тогда еще, в 30-е годы, мы декларировали: апартеиду нет, расизму нет! Декларировали, да, хотя все у нас было.

И секс был, ох какой секс. Молодой человек Беседин думает, что в СССР жили одни только пуритане? Ну так пусть этот писатель почитает другого писателя, Василия Аксенова . Или Сергея Довлатова . Или Лимонова, Ерофеева, одного и второго. И никакого лицемерия тогда, наоборот, полная свобода.

Фестиваль молодежи и студентов в 1957 году принес нам, родил много таких детей. И та раскованность после сталинских заморозков была прекрасна. Ее, эту женскую раскованность, не задушишь, не убьешь. Ни застойными лицемерными 70-ми, ни перестроечными 80-ми, ни открытыми до боли и циничными 90-ми.

А может, Беседин начитался другого писателя, своего коллегу Замятина, его «Мы», или Кафку, или Оруэлла? Где секс только по талону, в нужное время и в нужном месте, да еще с просмотром Большого брата. И это было в СССР, не спорю.

И еще не спорю с Бесединым о том, что шлюхами он называет телевизионных пропагандистов. Вот здесь он прав, подтверждаю. Здесь он написал правду и ничего кроме правды. А в остальном он… Правильный до скуки, до изжоги.

Нет, таких в свой коммунизм мы точно не возьмем.

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