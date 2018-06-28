Фабрика звезд: 15 главных красавиц за всю историю проекта

В этом году самому известному музыкальному проекту страны исполняется 16 лет! Куда пропали солистки группы «Тутси», и кто из участниц «Фабрики» отказался от работы с продюсерами после окончания шоу? На BeautyHack — 15 историй самых известных фабриканток.

Саша Савельева

Саша — выпускница первой «Фабрики звезд» и поет в группе «Фабрика», образованной во время шоу, уже 15 лет. Самая знаменитая песня девушек «Про любовь» была записана в 2003 году. Кстати, режиссером клипа был Федор Бондарчук

С тех пор Саша успела записать несколько хитов («Море зовет», «Не виноватая я», «Зажигают огоньки»), стать ведущей телевизионного шоу о фехтовании и выйти замуж за актера Кирилла Сафонова . Пара вместе уже 8 лет и с завидной регулярностью развеивает слухи о расставании — доказательства того, что у ребят все прекрасно, ищите в Instagram-профиле Саши, где у нее 588 тысяч поклонников!

Сати покинула группу «Фабрика» в 2010 году, решив сфокусироваться на сольной карьере. В интервью BeautyHack Сати рассказала, что уход из проекта стал для нее переломным моментом: «Я поняла, что мое творчество меня не удовлетворяет, не делает по-настоящему счастливой. Потом были разные периоды, я даже хотела петь только мантры и полностью отказаться от направления поп-музыки. Но смогла найти компромисс и договориться с собой, в основном благодаря моему духовному наставнику, который сказал мне: „Не важно, что ты поешь. Важно, как ты это делаешь. Люди чувствуют посыл, который исходит из твоего сердца“. Шесть лет девушка занимается йогой, начинает утро с медитации и отказалась от продуктов животного происхождения. В прошлом году Сати вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо , устроив пышную свадьбу в Пьемонте, а затем повторив ее в Северной Осетии. За буднями пары следите во влогах певицы и на странице в Instagram.

В мае 2018 года Лена стала первой артисткой в России, которая получила собственную ноту Apple . Достижение внушительное, потому что теперь девушка стоит в одном списке с Джастином Тимберлейком , Дрейком и Эминемом . А начиналось все в 2003 году, когда Лена попала в проект „Фабрика звезд-2“, исполнила знаменитый хит „Беги“ и по приглашению Максима Фадеева стала участницей группы „SEREBRO“. В 2007 году проект представлял Россию на Евровидении и занял третье место. В 2014-ом девушка ушла из группы, занялась сольной карьерой, а через год родила дочь Александру. У 3-летней Саши, кстати, уже есть собственный Instagram-профиль, который слегка уступает по популярности маминому, но обожаем Лениными подписчиками.

Открытая к экспериментам (готова побрить голову ради съемок в достойном фильме), уверенная в себе, спортивная мама двоих детей — такой мы знаем и любим Полину сейчас. Но после участия в шоу „Фабрика звезд-2“ в 2003 году певица удивила поклонников, отказавшись от сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым, и ушла в тень в статусе победительницы проекта. Но уже в 2005 году Полина вернулась на сцену и начала записывать хит за хитом. „Колыбельная“, „Я тебя не прощу никогда“, „Кому, зачем?“, „Попроси у облаков“, „Спектакль окончен“…последний клип девушки „Выше головы“ уже посмотрели 3 миллиона человек!

Алекса

В проект „Фабрика звезд-4“ Алекса пришла в 16 лет, где отметилась песней „Где же ты“ и отношениями с Тимати (в 2006 ребята даже записали совместный трек „Когда ты рядом“).

Сейчас девушка не выступает, зато активно ведет блог в Instagram и развивает собственный бренд украшений Aleksa Jewelry.

Сейчас победительница „Фабрики звезд-5“ снимается в сериале „Улетный экипаж“ на СТС, готовится к выпуску нового альбома „Смайлы“ и воспитывает трехлетнюю дочь Лидию. „С появлением дочери я обрела настоящий смысл жизни. Не то чтобы у меня его не было до нее — это немного другое. Только мама, наверное, может понять, что такое — обрести настоящий смысл жизни и безграничную любовь. Я не представляла, что такое вообще можно чувствовать. Что такое любовь? Очень легко я нашла ответ на этот вопрос в тот день, когда стала мамой“, — рассказала Виктория в интервью BeautyHack.

Рита Дакота попала на „Фабрику звезд-7“ в 17 лет, приехав в Москву из Минска. Так началась карьера одной из самых популярных сегодня российских исполнительниц. После окончания проекта Рита расторгла контракт с продюсерами и создала свою рок-группу Monroe, которую вы могли слышать, например, на фестивале „Нашествие“. Сейчас девушка выступает сольно, ведет один из самых популярных в России Instagram-профилей и вместе с другим участником „Фабрики“ Владом Соколовским воспитывает малышку Мию.

Наталья Подольская из белорусского Могилева, переехала в Москву в 2004 году ради двух проектов: сначала она стала участницей пятой „Фабрики звезд“, а сразу после окончания проекта начала готовиться к выступлению на конкурсе „Евровидение“, где представляла Россию. В памятном 2005 году Наталья познакомилась с будущим мужем — Владимиром Пресняковым-младшим. Через пять лет пара узаконила отношения, а еще через пять — в 2015-ом — они стали родителями сына Артемия. 3-летний малыш — главный герой Instagram-профиля певицы.

Чем сейчас занимается исполнительница главного питерского гимна третьей „Фабрики звезд“ „Ну здравствуй, Питер“, можно узнать в Instagram. Юля продолжает записывать песни, а этой весной даже устраивала сольный концерт в Ницце, где ее поддержали коллеги по „Фабрике“ Никита Малинин и Александр Киреев . А также воспитывает пятилетнего сына Сашу.

Успех пришел к Ирине до „Фабрики звезд“. Она пела в составе группы „Девочки“, созданной Игорем Матвиенко . Тинейджеры начала 2000-х несколько лет напевали их знаменитую песню „Говорила мама“. На „Фабрике звезд“ в 2004 году Ирина получила все призы. Во-первых, заняла первое место в проекте. А во-вторых прямо во время шоу вышла замуж за Романа Черницына , солиста группы PLAZMA. Через два года у пары родился сын Артем. Брак не сложился, чего не скажешь о карьере певицы. Сейчас Ирина активно выступает и радует один миллион поклонников в Instagram.

Еще одна бессменная участница группы „Фабрика“, которая не покидала проект со дня его основания в 2002 году. Сейчас Ирина развивает второй музыкальный проект — инди-поп группу TONEVA, для которой написала уже 8 синглов. Девушка вегетарианка, занимается современными танцами и ведет Instagram о творчестве и личной жизни. С 2017 года Ирина замужем за украинским танцором Алексеем Брижа

Сейчас в Instagram-профиле Анастасии значится несколько занятий — актриса, режиссер, певица студентка Нью-йоркской академии кино. А 15 лет назад ее карьера началась в четвертом сезоне „Фабрики звезд“, где девушка пела в составе группы „Банда“ вместе с Тимати и Домиником Джокером. В 17 лет певица вышла замуж за режиссера Резо Гигинешвили и спустя пару лет родила дочь Марию. Брак не сложился, зато в прошлом году Настя вышла замуж за американского актера Мигеля Энджела Лара.

Участница четвертой „Фабрики звезд“ и двоюродная сестра другой фабрикантки Марии Ржевской не ведет активную социальную жизнь, но увлеченно занимается творчеством. После окончания проекта Ксения закончила Театральный институт имени Бориса Щукина, стала участницей шоу „Последний герой“ и озвучила Габриэллу Монтез в „Классном мюзикле“.

Ирина прославилась после участия в третьей „Фабрике звезд“ и хита „Меняю“. Девушка выбрала карьеру в музыкальной группе и в 2004 стала участницей проекта „Тутси“. Вместе с коллегами по „Фабрике“ Ирина выпустила два альбома, а потом занялась сольным творчеством. В мае девушка выпустила новый сингл „Я буду любить тебя всегда“, о чем мы узнали из Instagram.

Помните романтичный дуэт юных Маши Вебер и Никиты Малинина на третьей „Фабрике звезд“? Сразу после проекта Маша пополнила состав группы „Тутси“, а потом предпочла карьере семью и занялась воспитанием сына Оскара. Сейчас ему 10 лет, а Мария вновь вышла замуж (c отцом ребенка отношения не сложились) и занялась творчеством. За ее успехами следите в Instagram.