Народный календарь. 29 июня. Как юные красавицы защищали урожай

С древних времен люди вели наблюдения за погодой, стараясь запомнить, в какой день, как себя вести. Чтобы жить спокойно, они выработали свои правила поведения.

В старину считалось, что в день Тихона все посевные работы должны были быть закончены, ведь в этот день заканчивается молодое лето, начинается зрелое. А значит, пора собирать лекарственные лечебные травы, готовить снадобья, что пригодятся в будущем для лечения и исцеления родных. А вот защитить посевы от болезней и вредителей должны были непорочные девушки. Для этого совершался особый обряд. Ровно в полночь красавицы полностью раздевались, выходили в свои огороды и пропалывали грядки. Древний ритуал не очень нравился юным селянкам, но мужчины уверяли, что эти их действия сохранят урожай.

В праздник Тихона Тихого в деревнях и селах устраивали толоки, ("толока» означает работу за еду, и русские толоки обычно устраивали в помощь бедным семействам, вдовам и сиротам). Сначала труженики должны были удобрить поля навозом, а затем они угощались на пиру вином и вкусной едой. Застолье продолжалось до самого вечера, затем начинались пляски, песни, игры.

В этот день именинники — Моисей, Константин, Михаил, Петр, Тихон.

Народные приметы

Молитва Тихону-утешителю умеряет зубную боль.

Папоротник свернул с утра листья — следующий день будет жарким и солнечным.

Воробьи веселы, подвижны и драчливы — к хорошей погоде.

Полевой вьюнок, гвоздика или одуванчик закрыли цветы — жди дождя.

Цветная радуга переходит в белую — ненастье скоро окончится.

Пузыри на воде — к пущему дождю.

Вороны садятся клювами в одну сторону — к сильному ветру.

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