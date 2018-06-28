Народный календарь. 29 июня. Как юные красавицы защищали урожай 

С древних времен люди вели наблюдения за погодой, стараясь запомнить, в какой день, как себя вести. Чтобы жить спокойно, они выработали свои правила поведения.
В старину считалось, что в день Тихона все посевные работы должны были быть закончены, ведь в этот день заканчивается молодое лето, начинается зрелое. А значит, пора собирать лекарственные лечебные травы, готовить снадобья, что пригодятся в будущем для лечения и исцеления родных. А вот защитить посевы от болезней и вредителей должны были непорочные девушки. Для этого совершался особый обряд. Ровно в полночь красавицы полностью раздевались, выходили в свои огороды и пропалывали грядки. Древний ритуал не очень нравился юным селянкам, но мужчины уверяли, что эти их действия сохранят урожай.
В праздник Тихона Тихого в деревнях и селах устраивали толоки, ("толока» означает работу за еду, и русские толоки обычно устраивали в помощь бедным семействам, вдовам и сиротам). Сначала труженики должны были удобрить поля навозом, а затем они угощались на пиру вином и вкусной едой. Застолье продолжалось до самого вечера, затем начинались пляски, песни, игры.
В этот день именинники — Моисей, Константин, Михаил, Петр, Тихон.
Народные приметы
Молитва Тихону-утешителю умеряет зубную боль.
Папоротник свернул с утра листья — следующий день будет жарким и солнечным.
Воробьи веселы, подвижны и драчливы — к хорошей погоде.
Полевой вьюнок, гвоздика или одуванчик закрыли цветы — жди дождя.
Цветная радуга переходит в белую — ненастье скоро окончится.
Пузыри на воде — к пущему дождю.
Вороны садятся клювами в одну сторону — к сильному ветру.
Справка:
В православной церкви 29 июня почитали память святого Тихона, жившего на острове Кипр в городе Амафунта. Праздник называли Тихоном Тихим. Родители воспитывали своего сына в благочестии и любви к Богу, в раннем возрасте Тихон научился творить чудеса с Божьей помощью. Однажды отец поручил Тихону продать хлеб, но тот раздал его всем людям бесплатно, чем разгневал отца. При этом Тихон процитировал Священное писание и сказал: «Дающий Богу сторицей примет». Действительно, так и случилось: отец Тихона посмотрел в хранилище, которое до этого было совсем пустым. С удивлением он обнаружил, что хранилище заполнено хлебом. Когда благочестивый Тихон подрос его приняли в церковный клир чтецом, позже он стал диаконом, а затем епископом.