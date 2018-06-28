Спирт «Рояль»: почему его запретили в России

Вторая половина 80-х годов ХХ века была ознаменована жесточайшими антиалкогольными кампаниями, в связи с чем производство алкогольной продукции неуклонно сокращалось. Понятно, что вследствие этого дефицит спиртных напитков не заставил себя долго ждать. Водку отпускали исключительно по талонам. [С-BLOCK]

В начале 1990-х годов, когда открыли границы, на прилавках российских магазинов начала появляться всевозможная гастрономия из-за рубежа, в том числе алкоголь, зачастую сомнительного качества. Ярким представителем данной продукции стал спирт под названием «Рояль».

Красочная этикетка, украшавшая внушительную литровую бутылку, притягивала взгляды неизбалованных российских покупателей. К тому же «Рояль» стоил сравнительно недорого, а его крепость составляла 96%. Предприимчивые граждане разбавляли его обыкновенной водой, и таким образом получали 4-5 бутылок 40-градусного напитка. [С-BLOCK]

Спирт «Рояль» изготавливался в Голландии и прямиком поступал на российский рынок. Однако в Европе его никто не употреблял внутрь. Дело в том, что в действительности этот спирт был предназначен для технических нужд, в частности, для протирки оптических приборов и розжига каминов. [С-BLOCK]

Но сторонники и продавцы «Рояля» утверждали, что голландский спирт все-таки можно пить. Просто необходимо знать несколько хитростей, чтобы им не отравиться. Во-первых, по словам опытных потребителей, следовало покупать только тот «Рояль», на этикетке которого была золотая полоска. Это спирт, считали они, и являлся питьевым. А вот бутылки с синими и красными полосками на самом деле содержали техническую жидкость.

Что же касается тех случаев, когда люди травились спиртом с золотой полоской, то любители «Рояля» объясняли это тем, что в связи с популярностью напитка его стали активно подделывать и пострадавшие были жертвами не настоящего, а кустарного «Рояля». [С-BLOCK]

Массовые отравления спиртом «Рояль», в том числе и со смертельными исходом, хоть ненамного, но поубавили популярность голландской жидкости. А тем временем и российские власти принялись наводить порядок на отечественных предприятиях по производству спиртных напитков.