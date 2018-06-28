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Пышная грудь и кружевной бюстгальтер рвутся наружу из откровенного платья Беллы Хадид
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Пышная грудь и кружевной бюстгальтер рвутся наружу из откровенного платья Беллы Хадид 

WMJ.ru 40 минут назад
Фото: WMJ.ru
21-летняя Белла Хадид показала в Риме все свои достоинства.
Белла часто показывает свои достоинства на подиуме и во время различных съемок. Но модель продолжает радовать своими формами поклонников и вне рабочее время. Вот, например, фотографы запечатлели Хадид во время ее ужина в ресторане в Риме. Белла выходила из заведения, когда папарацци сделали несколько снимков. На модели был надет белоснежный приталенный костюм с огромным декольте, из которого виднелся кружевной бюстгальтер модели и пышная грудь. Дополнила свой образ Белла очками, маленькой сумочкой Fendi и мюли с белыми носками.
Как тебе такой провокационный образ Беллы? Она умеет расставить акценты, согласись?
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Фото:East News, Instagram
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