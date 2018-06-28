Как погибла «Мисс Россия-1996» Александра Петрова

Саша Петрова была еще 16-летней девчонкой, когда в 1996 году ее признали самой красивой девушкой в России. Однако ей не удалось сполна насладиться славой «первой мисс». Через 4 года после конкурса, Сашу убили. Не последнюю роль в этой трагедии сыграло знакомство эффектной модели с одним из криминальных авторитетов.

16-летняя королева

Александра Петрова являлась уроженкой Чебоксар. Она родилась в обычной семье в 1980 году. Жители Чувашии очень гордились и гордятся до сих пор тем, что именно их землячка, без пластических операций, силикона и тонн косметики, в 1996 году заняла первое место на конкурсе «Мисс Россия». Тогда Саше (или просто Шурочке, как все ее называли) было всего 16 лет. Состязания в тот год организовали не в столице, как обычно, а в Великом Новгороде. За титул боролись 40 девушек. Выбор жюри заслуженно пал на красавицу Шуру.

Откровенно говоря, Саша Петрова не мечтала о короне королевы красоты, она хотела стать врачом. Но победы в подобных конкурсах зачастую открывают для юных красавиц многие двери. Так случилось и в жизни «Мисс-1996». Петрову позвали в Голливуд. Но девушка вынуждена была ответить отказом, потому как на тот момент она была еще несовершеннолетней.

Радужные перспективы

Тем временем Шура продолжала побеждать в самых престижных конкурсах. Уже в следующем 1997 году она стала «Мисс Модел Интернэшнл». Тогда ее соперницами были представительницы 50-ти с лишним стран мира. Но Петрова оказалась лучшей из них. Кроме того, в том же году она заслуженно получила титул «Человек года» в родной для нее Чувашии. Через 2 года Александра уже представляла Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» в Тринидад и Тобаго.

Тогда ей уже исполнилось 18, и одно из зарубежных модельных агентств пригласило Сашу к себе. На тот момент у нее были роскошные и очень длинные волосы. Сотрудники агентства выдвинули несколько условий: постричь волосы, немного похудеть и овладеть английским. Наверное, Петрова все-таки собиралась принять это предложение, так как свои локоны она действительно укоротила до плеч и подала документы в институт на факультет иностранных языков. Только дальше этого дело не пошло: в 2000 году королеву красоты Александру Петрову убили.

Случайная смерть

Трагедия случилась после того, как в жизни Александры появился чувашский криминальный авторитет Константин Чувилин. Говорят, он очень трепетно относился к своей Шуре и всем членам ее семьи. Близкие же Петровой отзывались о самой девушке, как об очень добром, наивном и бескорыстном человеке, которую наверняка было не очень сложно влюбить в себя с помощью банального ласкового слова. Да и как знать: может, любовь на самом деле зла, и мы не выбираем, кто станет нашим избранником?

Как бы то ни было, 16 сентября 2000 года Шуру Петрову убили. Но целью киллера была вовсе не чувашская красавица, а ее возлюбленный Константин Чувилин и его приятель Радий Ахметов, являвшийся директором рынка. Так «Мисс Россия-1996» оказалась еще одной случайной жертвой криминальных разборок и дележа сфер влияния между преступными группировками.