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Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались
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Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались 

Sunmag 32 минуты назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Сложно представить более скрытную пару, чем Кэти Холмс и Джейми Фокс, при желании они бы могли работать агентами под прикрытием! Только представьте, эти двое ни разу официально не подтверждали свой роман, хоть и встречались пять (!) лет, время от времени попадая в камеры папарацци. Сначала скрываться и прятаться влюбленных заставляли условия бракоразводного контракта Кэти, по которому она не могла встречаться с мужчинами в течение пяти лет, а потом на тайных отношениях стал настаивать уже сам Джейми, которого, как оказалось, все устраивало.
Что послужило причиной расставания? По словам друзей пары, Кэти считала тайные отношения унизительными и мечтала об официальной свадебной церемонии. По другой версии, Джейми в последнее время стал часто общаться со своей бывшей — матерью своей дочери Анналис, Кристин Грэннис, чего Кэти не понимала и вынести не могла. Кроме того, Джейми любил устраивать шумные вечеринки, тогда как Кэти после скандального расставания с Томом Крузом предпочитала держаться в стороне от лишнего внимания таблоидов. Пара рассталась тихо, без взаимных упреков и обвинений. По словам инсайдеров, Кэти набрала номер Джейми и сказала, что все кончено, на что тот ответил, что ему жаль.
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