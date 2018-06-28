Кэти Холмс и Джейми Фокс расстались

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Сложно представить более скрытную пару, чем Кэти Холмс Джейми Фокс , при желании они бы могли работать агентами под прикрытием! Только представьте, эти двое ни разу официально не подтверждали свой роман, хоть и встречались пять (!) лет, время от времени попадая в камеры папарацци. Сначала скрываться и прятаться влюбленных заставляли условия бракоразводного контракта Кэти, по которому она не могла встречаться с мужчинами в течение пяти лет, а потом на тайных отношениях стал настаивать уже сам Джейми, которого, как оказалось, все устраивало.

Что послужило причиной расставания? По словам друзей пары, Кэти считала тайные отношения унизительными и мечтала об официальной свадебной церемонии. По другой версии, Джейми в последнее время стал часто общаться со своей бывшей — матерью своей дочери Анналис, Кристин Грэннис, чего Кэти не понимала и вынести не могла. Кроме того, Джейми любил устраивать шумные вечеринки, тогда как Кэти после скандального расставания с Томом Крузом предпочитала держаться в стороне от лишнего внимания таблоидов. Пара рассталась тихо, без взаимных упреков и обвинений. По словам инсайдеров, Кэти набрала номер Джейми и сказала, что все кончено, на что тот ответил, что ему жаль.

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